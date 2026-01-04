An ninh Mỹ siết chặt khi Tổng thống Venezuela Maduro hạ cánh tại Manhattan

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã tới Manhattan bằng trực thăng, trong bối cảnh lực lượng cảnh sát địa phương và cơ quan thực thi pháp luật liên bang Mỹ được triển khai dày đặc tại sân bay trực thăng Westside ở thành phố New York.

Theo ghi nhận, nhiều trực thăng lần lượt hạ cánh xuống bãi đáp, nơi một nguồn tin xác nhận ông Maduro đang trên đường tới. Ngay sau đó, một đoàn xe gồm các xe SUV màu đen, xe cảnh sát và xe tải màu trắng đã nhanh chóng rời khỏi khu vực, phong tỏa và giải tỏa hiện trường.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ đã hạ cánh xuống sân bay trực thăng Westside ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo các nguồn tin, địa điểm đầu tiên mà ông Maduro đặt chân xuống lãnh thổ Mỹ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt pháp lý. Nhà phân tích pháp lý cấp cao của CNN, ông Elie Honig, cho biết việc Tổng thống Venezuela hạ cánh tại Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart ở Newburgh, New York, có “ý nghĩa chính trị, quốc tế và ngoại giao rất lớn”, liên quan trực tiếp đến khái niệm pháp lý gọi là “thẩm quyền xét xử theo địa điểm”.

Theo ông Honig, luật pháp Mỹ yêu cầu một vụ án hình sự liên bang phải được xét xử tại đúng khu vực tư pháp. Có hai cách để các công tố viên xác lập thẩm quyền này. Thứ nhất là chứng minh một phần của hành vi phạm tội hoặc âm mưu xảy ra trong khu vực đó. Cách thứ hai và cũng là trường hợp đang diễn ra, là khi một cá nhân bị đưa từ nước ngoài vào Mỹ, thì nơi đầu tiên người đó chạm đất trên lãnh thổ Mỹ sẽ tự động trở thành địa điểm có thẩm quyền xét xử.

Ông Honig, cựu công tố viên liên bang và bang, cho biết trong quá trình công tác, nhiều công dân nước ngoài bị Mỹ bắt giữ cũng từng được đưa về căn cứ không quân ở Newburgh. Việc này nhằm bảo đảm thẩm quyền thuộc về Quận Nam New York, nơi có Văn phòng Công tố Liên bang được đánh giá là “đặc biệt phù hợp để xử lý các vụ án loại này”.

“Đây là điều mà văn phòng này đã làm trong nhiều thập kỷ. Đây là nơi từng xử lý những vụ án hình sự có mức độ rủi ro cao nhất, áp lực lớn nhất và tính chất nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ”, ông Honig nhận định.