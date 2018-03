Ảnh: 23 quan chức dưới thời Tổng thống Trump phải “dứt áo ra đi“

Người mới nhất trong danh sách này là Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái). Tuy nhiên, ông Tillerson cho biết, ông sẽ tại vị đến hết tháng 3. Cùng ra đi trong ngày 13/3 với ông Tillerson là ông John McEntee- trợ lý của Tổng thống Donald Trump- bị buộc phải rời khỏi chức vụ và dẫn ra khỏi Nhà Trắng. Trước đó, ngày 3/6, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Gary Cohn cũng tuyên bố từ chức với lý do ông phản đối Tổng thống Trump đánh thuế quá cao đối với các loại nhôm và thép nhập khẩu vào Mỹ. Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Hope Hicks cũng quyết định ra đi trong ngày cuối cùng của tháng 2/2018. Quyết định từ chức của bà Hope Hicks được cho là xuất phát từ việc bà phải ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ về cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Ngày 9/2, bà Rachel Brand, quan chức đứng thứ 3 tại Bộ Tư pháp Mỹ cũng từ chức do không hài lòng với công việc. Trước đó 2 ngày, Thư ký Nhà Trắng Rob Porter đã đệ đơn xin nghỉ việc sau cáo buộc ông hành hung vợ. Chỉ 2 ngày trước khi kết thúc tháng 1/2018, Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe đã buộc phải từ chức do ông bị chính Tổng thống Trump chỉ trích là ưu ái đối thủ của ông, bà Hillary Clinton. Nhân vật cuối cùng rời Nhà Trắng trong năm 2017 là Phó Chánh Văn phòng Rick Dearborn. Ông từ chức ngày 21/12 trong sự tiếc nuối của nhiều nhân viên Nhà Trắng bởi năng lực rất tốt. Ngày 13/12, bà Omarosa Manigault, trợ lý Tổng thống Mỹ, đã bị sa thải và đưa ra khỏi Nhà Trắng ngay trong đêm. Trước đó, ngày 8/12, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia phụ trách chiến lược Dina Powell (trá) đã xin từ chức dù vẫn được đánh giá rất cao. Ngày 28/9, Bộ trưởng Y tế Tom Price đệ đơn từ chức sau những tranh cãi sử dụng máy bay tư nhân đi công tác, gây tốn kém. Trước đó khoảng 1 tháng, Cố vấn Nhà Trắng xin từ chức với lý do không hài lòng với tình hình hiện tại của Chính phủ Mỹ. Ngày 18/8, ông Steve Bannon- cố vấn chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump- bị cách chức do có những mâu thuẫn trong nội bộ đội ngũ làm việc cho ông Trump. Cùng ngày, tỷ phú Carl Icahn- cố vấn đặc biệt cho ông Trump- đã xin từ chức với ly do những khuyến nghị về kinh tế của ông bị chỉ trích dữ dội. Trong ngày cuối cùng của tháng 7, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci đã bất ngờ bị sa thải chỉ sau 14 ngày tại nhiệm. Trước đó, ngày 28/7, Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus cũng tự xin nghỉ việc do có bất đồng với ông Trump. Một tuần trước đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sean Spicer với lý do ông phản đối việc ông Trump bổ nhiệm ông Anthony Scaramucci làm Giám đốc Truyền thông. Hồi tháng 5/2017, Giám đốc FBI James Comey bị ông Trump sa thải trong quá trình điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Trước đó 1 tháng, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia K. T. McFarland đã bị sa thải trong một động thái nhằm "thay máu" đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia do ông Mike Flynn chỉ định. Ngày 30/3, Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Katie Walsh bị sa thải do những nỗ lực của bà trong việc đảo ngược chương trình chăm sóc y tế Obamacare bất thành. Chưởng lý New York Preet Bharara đã bị sa thải vào ngày 11/3. Ông Preet Bharara từ chối từ chức theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ. Ngày 13/2, Cố vấn An ninh Nhà Trắng Mike Flynn xin từ chức với lý do nói dối về cuộc điều tra liên quan đến việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Ông Flynn tại vị chưa đầy 1 tuần và là quan chức tại nhiệm trong thời gian ngắn nhất của Chính phủ Mỹ. Ngày 30/1, quyền Bộ trưởng Tư pháp Sally Yates bị sa thải với lý do ra lệnh cho các quan chức dưới quyền không được biện hộ cho lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump. 68985f7990d842153e3c97ae13f97bb4/5aac8a53/2018_03_14/3YTdQraiYSjBbSukWfg39Q/Guess_Who_will_leave_the_Trump_White_House_next.mp4

