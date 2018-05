Ảnh: Bà Melania Trump lần đầu chính thức là tâm điểm của báo giới

Ngày 7/5, bà Melania Trump đã lần đầu tiên chính thức trở thành tâm điểm của báo giới với việc công bố những ưu tiên chính trong 4 năm là Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ sau hơn 1 năm ông Donald Trump lên cầm quyền. Ảnh: AP. Với khẩu hiệu "Be Best" (tạm dịch: Hãy là điều tuyệt vời nhất), chiến dịch của Đệ nhất phu nhân Melania hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường lành mạnh cho giới trẻ và đặc biệt chống lại nạn lạm dụng trên các phương tiện truyền thông xã hội và lạm dụng các chất gây nghiện. Ảnh: Reuters. Bất chấp nhiệt độ ở Washington, D.C tăng cao, bà Melania vẫn chọn một chiếc áo khoác Ralph Lauren trị giá 5.990 USD. Ảnh: AP. Đệ nhất Phu nhân Mỹ tự tin sải bước ra khu vực Vườn Hồng trong Nhà Trắng để có bài phát biểu trước báo giới. Ảnh: AP. Bà Melania diện đôi giày cao gót màu trắng cùng tông với chiếc váy. Ảnh: AP/Reuters. Nụ cười rạng ngời của bà Melania trước khi bà có bài phát biểu công bố những ưu tiên chính của mình trong thời gian làm Đệ nhất Phu nhân của nước Mỹ. Ảnh: Getty. Nếu như các cựu đệ nhất phu nhân trước đây như bà Laura Bush chọn phát động “cuộc chiến” xóa nạn mù chữ hay bà Michelle Obama kêu gọi khuyến khích thói quen ăn uống lành mạnh và chống béo phì, thì phu nhân Tổng thống Trump muốn nâng cao nhận thức trong giới trẻ như một "phương thức để trở thành nhà vô địch". Ảnh: EPA. Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại sự kiện, chú ý lắng nghe bài phát biểu của bà Melania Trump. Ảnh: Getty. Ông Trump bước lên bục phát biểu, vỗ tay không ngớt chúc mừng bài phát biểu thành công của bà Melania. Ảnh: Reuters. Sự kiện lần này được cho là thêm một lần nữa củng cố hình ảnh của bà Melania trên con đường chinh phục những thử thách trong vai trò Đệ nhất phu nhân nước Mỹ. Ảnh: AP. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhẹ nhàng hôn lên má người vợ thân yêu của mình. Ảnh: Getty. Bà Melania theo dõi Tổng thống Trump ký tuyên bố về chiến dịch 'Be Best'. Ảnh: AP. Tỷ lệ ủng hộ bà cũng tăng dần kể từ khi ông Trump lên nắm quyền hồi đầu năm ngoái. Theo khảo sát của CNN/SSRS, 57% người dân Mỹ có quan điểm ủng hộ bà Melania Trump, tăng mạnh so với mức 47% của cuộc thăm dò hồi tháng 1 vừa qua. Ảnh: Polaris. Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania nắm tay nhau rời khỏi Vườn Hồng sau khi sự kiện kết thúc. Ảnh: Reuters. Xuất hiện tại sự kiện còn có ái nữ của Tổng thống Ivanka Trump. Ảnh: EPA. Ivanka Trump mặc bộ đầm trắng và đeo kính râm cùng tông với thắt lưng. Ảnh: EPA. Luôn ở bên cạnh Ivanka Trump là chồng cô, Jared Kushner – người đồng thời cũng là cố vấn của Tổng thống Trump. Ảnh: Getty. Jared lịch lãm trong bộ vest xanh navy, cà vạt màu xám khi tham dự sự kiện của bà Melania. Ảnh: EPA./. dd6f52ddbc1f048ef641d2ce707e1643/5af44edd/2018_05_08/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/Melania.mp4

