Anh bắt 2 người nghi hỗ trợ Iran tấn công căn cứ không quân Fairford

Một công dân Anh 24 tuổi và một người mang hai quốc tịch Anh-Iran 25 tuổi đã bị bắt lại vì nghi ngờ hỗ trợ cơ quan tình báo nước ngoài của Iran âm mưu tấn công căn cứ Fairford.

Máy bay ném bom B-1 Lancer của Không quân Mỹ tại căn cứ RAF Fairford, Anh (Ảnh: Reuters)

“Cho đến nay, 7 người đàn ông đã bị xác định liên quan đến cuộc điều tra của chúng tôi,” Laurence Taylor, một sĩ quan cảnh sát chống khủng bố cấp cao Anh cho biết. “Nhờ những nỗ lực không ngừng của các sĩ quan, sáng nay 2 trong số những người đàn ông đó đã bị bắt lại vì các tội danh liên quan đến Điều 3 của Đạo luật An ninh Quốc gia - hỗ trợ một cơ quan tình báo nước ngoài.”

Đại diện cảnh sát chống khủng bố của Anh cho biết cuộc điều tra đang diễn ra và việc thu thập bằng chứng vẫn tiếp tục. “Tại thời điểm này, lập trường của chúng tôi vẫn không thay đổi; chúng tôi cho rằng rất có khả năng có sự can thiệp của nhà nước Iran”, ông Laurence Taylor nói thêm. Hiện, 5 người đàn ông còn lại đang được tại ngoại. Cảnh sát chưa công bố tên của bất kỳ ai trong số họ.

Vào cuối tháng 9, chính quyền Anh thông báo về vụ bắt giữ 5 người đàn ông “vì nghi ngờ chuẩn bị một hành động khủng bố” và các tội danh liên quan đến chất nổ gần căn cứ không quân RAF Fairford, một căn cứ không quân của Anh từ lâu đã được Không quân Mỹ sử dụng. Các đơn vị xử lý bom mìn của quân đội và cảnh sát có mặt tại khu vực và sơ tán các hộ dân xung quanh căn cứ.

Đầu tháng này, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết âm mưu bị nghi ngờ nhắm vào RAF Fairford “gần như chắc chắn do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chỉ đạo”. Iran đã kiên quyết bác bỏ những cáo buộc này. Nguy cơ an ninh khiến Mỹ phải chuyển toàn bộ các máy bay B-1 về nước hồi đầu tháng 10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi các vụ bắt giữ vào thời điểm đó, khẳng định rằng Mỹ đã hợp tác với Anh và những người bị bắt đang lên kế hoạch gây ra “thiệt hại lớn” cho RAF Fairford. “Chúng tôi đã theo dõi họ từ lâu, và chúng tôi đã bắt được họ”, ông Trump nói.