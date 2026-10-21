English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Anh bắt 2 người nghi hỗ trợ Iran tấn công căn cứ không quân Fairford

Thứ Tư, 06:14, 21/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cảnh sát chống khủng bố Anh ngày 20/10 cho biết đã bắt lại 2 người đàn ông trong cuộc điều tra vụ việc xảy ra tháng trước tại căn cứ không quân RAF Fairford, nơi đóng quân của một phi đội máy bay ném bom B-1 của Mỹ.

Một công dân Anh 24 tuổi và một người mang hai quốc tịch Anh-Iran 25 tuổi đã bị bắt lại vì nghi ngờ hỗ trợ cơ quan tình báo nước ngoài của Iran âm mưu tấn công căn cứ Fairford.

anh bat 2 nguoi nghi ho tro iran tan cong can cu khong quan fairford hinh anh 1
Máy bay ném bom B-1 Lancer của Không quân Mỹ tại căn cứ RAF Fairford, Anh (Ảnh: Reuters)

“Cho đến nay, 7 người đàn ông đã bị xác định liên quan đến cuộc điều tra của chúng tôi,” Laurence Taylor, một sĩ quan cảnh sát chống khủng bố cấp cao Anh cho biết. “Nhờ những nỗ lực không ngừng của các sĩ quan, sáng nay 2 trong số những người đàn ông đó đã bị bắt lại vì các tội danh liên quan đến Điều 3 của Đạo luật An ninh Quốc gia - hỗ trợ một cơ quan tình báo nước ngoài.”

Đại diện cảnh sát chống khủng bố của Anh cho biết cuộc điều tra đang diễn ra và việc thu thập bằng chứng vẫn tiếp tục. “Tại thời điểm này, lập trường của chúng tôi vẫn không thay đổi; chúng tôi cho rằng rất có khả năng có sự can thiệp của nhà nước Iran”, ông Laurence Taylor nói thêm. Hiện, 5 người đàn ông còn lại đang được tại ngoại. Cảnh sát chưa công bố tên của bất kỳ ai trong số họ.

Vào cuối tháng 9, chính quyền Anh thông báo về vụ bắt giữ 5 người đàn ông “vì nghi ngờ chuẩn bị một hành động khủng bố” và các tội danh liên quan đến chất nổ gần căn cứ không quân RAF Fairford, một căn cứ không quân của Anh từ lâu đã được Không quân Mỹ sử dụng. Các đơn vị xử lý bom mìn của quân đội và cảnh sát có mặt tại khu vực và sơ tán các hộ dân xung quanh căn cứ.

Đầu tháng này, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết âm mưu bị nghi ngờ nhắm vào RAF Fairford “gần như chắc chắn do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chỉ đạo”. Iran đã kiên quyết bác bỏ những cáo buộc này. Nguy cơ an ninh khiến Mỹ phải chuyển toàn bộ các máy bay B-1 về nước hồi đầu tháng 10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi các vụ bắt giữ vào thời điểm đó, khẳng định rằng Mỹ đã hợp tác với Anh và những người bị bắt đang lên kế hoạch gây ra “thiệt hại lớn” cho RAF Fairford. “Chúng tôi đã theo dõi họ từ lâu, và chúng tôi đã bắt được họ”, ông Trump nói.

canh-sat-anh.jpg

Chiến tranh khó lường hơn với mô hình “kinh tế tạm thời”

VOV.VN - Mô hình chiến tranh đang bước sang một dạng thức mới khi các quốc gia có thể thuê những người bình thường, thậm chí là tội phạm cấp thấp, thực hiện các nhiệm vụ gây rối với chi phí chỉ vài trăm USD. Với cái tên “Chiến tranh Kinh tế tạm thời” (gig economy warfare), mô hình này có nhiều ưu thế.

Phan Tùng/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ, Anh và đồng minh lên án Iran sau vụ việc tại căn cứ RAF Fairford
Mỹ, Anh và đồng minh lên án Iran sau vụ việc tại căn cứ RAF Fairford

VOV.VN - Mỹ, Anh và nhiều đồng minh ngày 12/10 ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ các hoạt động tấn công bạo lực mà họ cho là do Iran tiến hành hoặc hậu thuẫn, sau khi London quy trách nhiệm cho Tehran trong vụ việc tại căn cứ không quân RAF Fairford của Anh cuối tháng 9 vừa qua.

Mỹ, Anh và đồng minh lên án Iran sau vụ việc tại căn cứ RAF Fairford

Mỹ, Anh và đồng minh lên án Iran sau vụ việc tại căn cứ RAF Fairford

VOV.VN - Mỹ, Anh và nhiều đồng minh ngày 12/10 ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ các hoạt động tấn công bạo lực mà họ cho là do Iran tiến hành hoặc hậu thuẫn, sau khi London quy trách nhiệm cho Tehran trong vụ việc tại căn cứ không quân RAF Fairford của Anh cuối tháng 9 vừa qua.

Anh bắt 5 nghi phạm khủng bố gần căn cứ không quân Mỹ
Anh bắt 5 nghi phạm khủng bố gần căn cứ không quân Mỹ

VOV.VN - Cảnh sát Anh ngày 27/9 bắt giữ 5 người bị tình nghi chuẩn bị hành động khủng bố và vi phạm luật về chất nổ gần căn cứ không quân Hoàng gia Anh RAF Fairford, nơi được Không quân Mỹ sử dụng.

Anh bắt 5 nghi phạm khủng bố gần căn cứ không quân Mỹ

Anh bắt 5 nghi phạm khủng bố gần căn cứ không quân Mỹ

VOV.VN - Cảnh sát Anh ngày 27/9 bắt giữ 5 người bị tình nghi chuẩn bị hành động khủng bố và vi phạm luật về chất nổ gần căn cứ không quân Hoàng gia Anh RAF Fairford, nơi được Không quân Mỹ sử dụng.

Mỹ vẫn tin tưởng an ninh tại các căn cứ sau vụ rút máy bay B-1 khỏi Anh
Mỹ vẫn tin tưởng an ninh tại các căn cứ sau vụ rút máy bay B-1 khỏi Anh

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/10 cho biết, Washington vẫn tin tưởng vào an ninh tại tất cả căn cứ của Mỹ, sau khi một số nghi phạm bị bắt gần căn cứ không quân RAF Fairford ở miền nam nước Anh vì nghi chuẩn bị thực hiện hành vi khủng bố khiến Mỹ phải rút các máy bay ném bom chiến lược B-1 khỏi căn cứ.

Mỹ vẫn tin tưởng an ninh tại các căn cứ sau vụ rút máy bay B-1 khỏi Anh

Mỹ vẫn tin tưởng an ninh tại các căn cứ sau vụ rút máy bay B-1 khỏi Anh

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/10 cho biết, Washington vẫn tin tưởng vào an ninh tại tất cả căn cứ của Mỹ, sau khi một số nghi phạm bị bắt gần căn cứ không quân RAF Fairford ở miền nam nước Anh vì nghi chuẩn bị thực hiện hành vi khủng bố khiến Mỹ phải rút các máy bay ném bom chiến lược B-1 khỏi căn cứ.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ