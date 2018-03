Ảnh: Bầu cử Tổng thống Nga trước giờ G

Người dân Crimea mang ảnh Tổng thống Nga Putin tuần hành vận động tranh cử cho ông. Một công nhân lắp đặt hòm phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở thành phố Stavropol. Các sinh viên lắp đặt hệ thống rèm đảm bảo riêng tư cho các cử tri đi bỏ phiếu ở Rostov-on-Don. Các quan chức bầu cử nhận và đếm số phiếu bầu trước thềm bầu cử Tổng thống Nga ở Khislavichi. Tổng thống Nga Putin phát biểu trước người ủng hộ tại sân vận động Luzinhi, thủ đô Moscow. Nhóm ủng hộ thủ lĩnh phe đối lập ở Nga Alexei Navalny tuần hành phản đối cuộc bầu cử. Những người ủng hộ các đảng và phong trào cánh tả ở Nga cũng xuống đường biểu tình. Thủ lĩnh Đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovsk phát biểu trước các sinh viên Đại học Kỹ thuật Don trước thềm bầu cử Tổng thống. Ứng viên Tổng thống Ksenia Sobchak tham gia vận động tranh cử ở Moscow. Ứng viên Tổng thống Boris Titov lại chọn cách vận động bầu cử bằng việc tham quan nhà máy dệt Chỉ Đỏ tại St. Petersburg. Ứng viên Tổng thống Pavel Grudinin của Đảng Cộng sản Nga trước cuộc gặp với các cử tri tại nhà máy dệt Bolshevichka. Những tấm pano lớn in hình các ứng viên Tổng thống chạy dọc một con đường ở Stavropol. Ứng viên Grigory Yavlinsky tham gia tuần hành tại Moscow. Lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovsky chọn cách vận động tranh cử bên bàn bóng bida. Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng sản Nga Pavel Grudinin tham gia vận động tranh cử tại Moscow. Một nhân viên ủy ban bầu cử địa phương đưa hòm phiếu tới khu tự trị Nenets trong giá lạnh. Do địa hình hiểm trở, người dân tại khu tự trị Nenets được bỏ phiếu sớm hơn so với các khu vực khác của Nga. Nhóm vận động tranh cử cho ông Putin thuyết phục một cử tri bỏ phiếu cho ông. Quang cảnh một phòng bỏ phiếu tại Rostov-on-Don. Pano vận động tranh cử của Tổng thống Nga phía sau một chiếc tàu điện ở thành phố St. Petersburg./.

