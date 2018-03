Ảnh: Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tiến gần Afrin khiến người dân lũ lượt sơ tán

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA), được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, xuất hiện tại khu vực phía Bắc Afrin. Con đường tan hoang với những chiếc xe bị cháy rụi trên tuyến đường phía Bắc vào Afrin. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt chân đến các vùng lân cận của trung tâm thị trấn Afrin sau chiến dịch kéo dài nhiều tuần qua, nhằm vào lực lượng dân quân người Kurd. Cột khói đen bốc lên khi các tay súng Quân đội Syria tự do (FSA) tiến gần tới phía Bắc Afrin. Lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) cũng xuất hiện tại khu vực phía Đông Afrin. Cá tay súng thuộc Quân đội Syria tự do (FSA) quan sát Afrin từ ngôi làng Maryamayn, phía Đông Afrin. Lực lượng Syria tự do (FSA) tại ngôi làng Maryamayn. Binh sĩ Quân đội Syria tự do (FSA) trong chiến hào tại Maryamayn. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, lực lượng nước này sẽ sớm tràn vào trung tâm Afrin với quyết tâm quét sạch lực lượng thuộc Các Đơn vị Bảo vệ người Kurd khỏi khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với các đợt ném bom dữ dội, lực lượng này đã tiến sát vùng Đông Bắc Afrin, chỉ cách trung tâm thị trấn khoảng 2km. Các tay súng Quân đội Syria tự do (FSA) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, xuất hiện tại làng Khaldieh. Toàn cảnh Afrin nhìn từ làng Maryamayn, nơi triển khai binh sĩ của Quân đội Syria tự do (FSA), với hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ. Người dân sơ tán khi Quân đội Syria tự do (FSA) tiến vào làng Khaldieh. Người dân lũ lượt sơ tán khỏi làng Khaldieh. Một tay súng Quân đội Syria tự do (FSA) gặp người họ hàng của mình tại phía Đông Afrin. Tay súng Quân đội Syria tự do (FSA) này đang hôn tay người họ hàng của mình. Tay súng này gác súng nằm nghỉ ngơi bên thảm hoa./.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA), được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, xuất hiện tại khu vực phía Bắc Afrin.

Con đường tan hoang với những chiếc xe bị cháy rụi trên tuyến đường phía Bắc vào Afrin. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt chân đến các vùng lân cận của trung tâm thị trấn Afrin sau chiến dịch kéo dài nhiều tuần qua, nhằm vào lực lượng dân quân người Kurd. Cột khói đen bốc lên khi các tay súng Quân đội Syria tự do (FSA) tiến gần tới phía Bắc Afrin.

Lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) cũng xuất hiện tại khu vực phía Đông Afrin. Cá tay súng thuộc Quân đội Syria tự do (FSA) quan sát Afrin từ ngôi làng Maryamayn, phía Đông Afrin. Lực lượng Syria tự do (FSA) tại ngôi làng Maryamayn. Binh sĩ Quân đội Syria tự do (FSA) trong chiến hào tại Maryamayn. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, lực lượng nước này sẽ sớm tràn vào trung tâm Afrin với quyết tâm quét sạch lực lượng thuộc Các Đơn vị Bảo vệ người Kurd khỏi khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với các đợt ném bom dữ dội, lực lượng này đã tiến sát vùng Đông Bắc Afrin, chỉ cách trung tâm thị trấn khoảng 2km. Các tay súng Quân đội Syria tự do (FSA) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, xuất hiện tại làng Khaldieh. Toàn cảnh Afrin nhìn từ làng Maryamayn, nơi triển khai binh sĩ của Quân đội Syria tự do (FSA), với hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ. Người dân sơ tán khi Quân đội Syria tự do (FSA) tiến vào làng Khaldieh. Người dân lũ lượt sơ tán khỏi làng Khaldieh. Một tay súng Quân đội Syria tự do (FSA) gặp người họ hàng của mình tại phía Đông Afrin. Tay súng Quân đội Syria tự do (FSA) này đang hôn tay người họ hàng của mình. Tay súng này gác súng nằm nghỉ ngơi bên thảm hoa./.