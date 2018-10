Ảnh: Chân dung ứng viên xinh đẹp có thể thay thế Đại sứ Mỹ Nikki Haley

Dani Powell là cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ và hiện đang đảm nhận cương vị điều hành Ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs. Ảnh: Bloomberg. Theo các nguồn tin Nhà Trắng, Powell là ứng cử viên sáng giá trong số những người thân cận với Tổng thống Trump để đảm nhận vị trí Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc thay thế bà Nikki Haley. Ảnh: AP Một nguồn tin thân thiết với Powell cho biết, bà đang rất hài lòng với công việc tại Ngân hàng Goldman Sachs và chưa đưa ra quyết định có đảm nhận cương vị trí mới hay không. Ảnh: AP Dani Powell sinh ra tại Cairo, Ai Cập và lớn lên tại Dallas, Mỹ. Ảnh: AP Dani Powell, khi 29 tuổi đã trở thành trợ lý cá nhân nhân trẻ tuổi của Tổng thống Mỹ. Ảnh: Getty Dani Powell tham gia đội ngũ bổ nhiệm các vị trí trong Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống W. Bush. Ảnh: Getty Powell tham gia đội ngũ của Trump sau khi làm cố vấn cho ái nữ Tổng thống Ivanka Trump trong các vấn đề tăng quyền cho người phụ nữ. Ảnh: Getty Những vị trí Powell từng đảm nhận trong chính quyền Mỹ khiến người ta phải nể phục. Ảnh: Getty Người phụ nữ tài năng này từng giữ chức trợ lý Bộ Văn hóa và Giáo dục Mỹ. Ảnh: Getty Powell cũng từng là nhà tư vấn cấp cao về các sáng kiến kinh tế cho Tổng thống Trump. Ảnh: Getty Bà là cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của chính quyền Tổng thống Trump. Hình ảnh Dina Powell là người phụ nữ duy nhất trong phòng họp khi Tổng thống Trump và đội ngũ an ninh đang nghe báo cáo về một chiến dịch quân sự tại Syria. Ảnh: AP Powell là ứng cử viên sáng giá cho cương vị Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Ngày 9/10, Tổng thống Trump có cuộc gặp với Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng. Ảnh: AP Cùng ngày bà Haley đã bất ngờ từ chức và sẽ thôi đảm nhận cương vị Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc vào cuối năm nay. Ảnh: AP Bà Nikki Haley trong một buổi làm việc tại Liên Hợp Quốc trên cương vị Đại sứ Mỹ./. f7ede6031f759c6a23d84259f9232af4/5bc14783/2018_10_10/Pqi6NNgqe44/Who_Is_Dina_Powell.mp4

