Ảnh: Cháy kinh hoàng tại Trung tâm thương mại Nga làm 37 người chết

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga xác nhận ngọn lửa bắt đầu bùng phát tại trung tâm thương mại Winter Cherry ở thành phố Kemerovo, thuộc vùng Siberia, Nga, vào chiều 25/3. Ảnh:TASS. Ngọn lửa bốc lên từ một tòa nhà thuộc trung tâm thương mại Winter Cherry trong khi nhiều nạn nhân của vụ hỏa hoạn đang ở trong rạp chiếu phim. Ảnh: Dailymail. Xe cứu hỏa ngay lập tức được điều động đến hiện trường. Ảnh: EPA Lượng lượng cứu hỏa đang sử dụng vòi rồng dập tắt đám cháy. Ảnh: TASS. Bất chấp nguy hiểm, các nhân viên cứu hỏa trèo lên mái trung tâm thương mại để dập lửa. Ảnh: WPSD. Tuyến đường xung quanh khu vực xảy ra vụ cháy bị phong tỏa hoàn toàn. Ảnh: AP Em Viktoria Pochankina, 12 tuổi bị mất tích trong vụ cháy. Nạn nhân Maria Moroz, 13 tuổi. Một nạn nhân khác chưa xác định danh tính. Mọi người nhảy qua các cửa số hoặc lan can trong vô vọng nhằm thoát khỏi đám cháy. Ảnh: The Siberian Times. Người cha đang cố gắng đưa con đi nhanh qua đám cháy. Ảnh: Daily mail. 15 đơn vị cứu hỏa vẫn đang nỗ lực chiến đấu với đám cháy. Ảnh: The Siberian Times. f1378e7a56b62ef8d0faefa16579f527/5abb0ea2/2018_03_26/1loDsmjqJL9xf4AtMkj7w/Over_37_killed_in_shopping_mall_fire_in_Siberian_city_Kemerovo.mp4

