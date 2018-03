Ảnh: Chuyến thăm Trung Quốc bất ngờ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Nhà Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh:AP. Đây là lần đầu tiên ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc kể từ khi trở thành Nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên vào tháng 12/2011 đến nay. Ảnh: CCTV. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân (bìa trái) chụp ảnh cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân (bìa phải). Ảnh:AP. Phái đoàn của Trung Quốc (trái) và phái đoàn Triều Tiên (phải) hội đàm. Ảnh: CCTV. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: CCTV. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: CCTV. Cảnh sát tăng cường đảm bảo an ninh trên các tuyến đường có đoàn xe của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi qua. Ảnh: AP. Truyền hình Trung Quốc đưa tin về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: AFP. Một chiếc xe ô tô trong đoàn xe chở phái đoàn cấp cao của Triều Tiên tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters. Lực lượng cảnh sát cơ động được triển khai dày đặc tại đại lộ Trường An, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters. Cảnh sát bảo vệ khu vực đoàn tàu được cho là của Triều Tiên đỗ trong sân ga của Ga Bắc Kinh. Ảnh: Reuters. Nhân viên an ninh đứng dọc theo tuyến phố chính ở Đại lộ Trường An, ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters. Đoàn tàu chuyên dụng được cho là của Triều Tiên nói trên rời Ga Bắc Kinh. Ảnh: Reuters. Các sỹ quan cảnh vệ Trung Quốc đứng bên ngoài Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài, nơi đón tiếp các nhà lãnh đạo nước ngoài tới thăm Trung Quốc. Ảnh: Reuters. Cảnh sát Trung Quốc phong tỏa khu vực tại đại lộ Trường An, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters. Lực lượng cảnh sát được triển khai tại đại lộ Trường An, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters. 6781b21ed6d166a7ce9b6c258f57ba6c/5abdc3a7/2018_03_28/1loDsmjqJL9xf4AtMkj7w/Xi_Jinping_Holds_Welcoming_Ceremony_for_Kim_Jong_Un.mp4

