Ảnh: Điều ít biết về đời tư nhà khoa học Stephen Hawking vừa qua đời

Hawking sinh ngày 8/1/1942, tại Oxford, Anh, đúng 300 năm sau ngày mất của Galileo. Ảnh chụp thời trẻ của Stephen Hawking: BBC Ông từng theo học Đại học Oxford, ngành vật lý và tốt nghiệp loại xuất sắc. Sau đó ông chuyển đến Đại học Cambridge để tiếp tục theo đuổi luận án tiến sĩ về vũ trụ học. Ảnh ông Hawking lúc còn nhỏ: BBC Người vợ đầu tiên của ông là bà Jane Wilde, một người bạn của em gái ông. Hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Không lâu sau khi 2 người quen nhau, các bác sỹ chẩn đoán ông mắc bệnh thần kinh vận động và chỉ có thể sống được thêm 2 năm nữa. Ảnh: Inverse. Dù suy sụp vì căn bệnh mình mắc phải, nhưng ông và người vợ đầu tiên vẫn đính hôn vào tháng 10/1964. Khi đó ông đã rất xúc động nói rằng, cuộc đính hôn của 2 người đã cho ông lý do để sống. Ảnh: Frotsnow Hai người chính thức kết hôn vào ngày 17/4/1964 và có 3 người con là Robert (1967), con gái Lucy (1970) và Timothy 4/1979. Ảnh: Yarn Craft for Kids Cuộc hôn nhân giữa Jane và Stephen Hawking trải qua áp lực trong nhiều năm. Jane cảm thấy bị đè nặng bởi sự dòm ngó vào đời sống gia đình họ bởi những người y tá và trợ lý. Ảnh chụp Stephen Hawking cùng vợ và các con năm 1978: The Time Tháng 2/1990, ông rời bỏ người vợ đầu cùng gia đình để đến với Elaine Mason, một trong những y tá chăm sóc ông. Hai người tổ chức hôn lễ vào ngày 16/9/1995. Ảnh: Reuters Năm 1990, Stephen Hawking và Elaine Mason nhận một cô gái Việt Nam sống ở Làng trẻ em SOS tên là Nguyễn Thị Thu Nhàn làm con gái đỡ đầu. Ảnh: KT Hai người từng sang Việt Nam năm 1997 để thăm con gái đỡ đầu. Ảnh: KT Sau khi kết hôn với người vợ thứ 2, ông bị gia đình cắt đứt quan hệ. Đây là một khoảng thời gian bi kịch của cuộc đời ông. Ông và Elaine ly hôn năm 2006 sau 11 năm chung sống. Ảnh: Frostnow Sau đó ông quay trở lại với gia đình trước đây của mình, sống cùng con cháu. Ảnh chụp cùng con gái Lucy cách đây 3 năm: Reuters Stephen Hawking cùng gia đình xuất hiện trong một sự kiện năm 2014. Ảnh: Reuters Stephen Hawking xuất hiện cùng người vợ đầu Jane Wilde trong một sự kiện năm 2015. Ảnh: Reuters Những năm cuối cùng của cuộc đời mình, Stephen Hawking sống bên các con và thường xuất hiện cùng vợ cũ Jane Wilde. Ảnh: Reuters./.

