Ảnh: Hành trình thần kỳ giải cứu đội bóng nhí Thái Lan

Các binh sĩ Thái Lan di chuyển khỏi hang Tham Luang sau khi toàn bộ 12 cầu thủ và huấn luyện viên của đội bóng bị mắc kẹt được đưa ra ngoài. Các nhân viên cảnh sát sử dụng ô để che chắn khi lực lượng cứu hộ đưa người được giải cứu từ xe cứu thương lên trực thăng để tới bệnh viện. 4 thợ lặn của lực lượng đặc nhiệm Hải quân Thái Lan làm nhiệm vụ trong hang Tham Luang. Trực thăng quân sự làm nhiệm vụ đưa người được giải cứu trong hang Tham Luang đến bệnh viện tỉnh Chiang Rai để điều trị. Bức ảnh chụp trong hang Tham Luang ngày 10/7 phần nào cho thấy mức độ khó khăn của việc cứu nạn. Những tình nguyện viên reo mừng khi nghe tin tốt lành từ cuộc giải cứu. Lực lượng chức năng Thái Lan làm mọi cách để đảm bảo bí mật của cuộc giải cứu. Người dân Thái Lan gần khu cực cứu hộ mong ngóng thông tin về những cầu thủ nhí. Xe cứu thương di chuyển khỏi khu vực cửa hang Tham Luang ngày 10/7. Khu vực bệnh viện tỉnh Chiang Rai – nơi các thành viên đội bóng Lợn Rừng nằm điều trị bị phong tỏa và che chắn cẩn thận. Các bác sĩ túc trực ở xe cứu thương, sẵn sàng làm nhiệm vụ mỗi khi có người được chuyển đến. Mỗi lần xe cứu thương chuyển bánh là một lần người dân Thái vui mừng khôn xiết. Những người bạn học của các cầu thủ nhí cầu nguyện cho các em được bình an. Đoàn xe chở Thủ tướng Thái Lan di chuyển hướng về khu vực hang Tham Luang hôm 9/7. Được biết, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sau đó quyết định không đến khu vực cứu hộ để tránh làm ảnh hưởng đến công việc của lực lượng đang làm nhiệm vụ. Ông Prayut có mặt ở bệnh viện tỉnh Chiang Rai để động viên tinh thần người thân các cầu thủ, nghe báo cáo về chiến dịch giải cứu… Để các thợ lặn có thể vào hang đưa các thành viên đội bóng ra ngoài, công tác chuẩn bị đã phải tiến hành liên tục trong nhiều ngày. Điều kiện trong hang được đánh giá là rất khó khăn cho công tác cứu nạn. Các thợ lặn đã tìm thấy 13 thành viên đội bóng nhí Lợn Rừng mắc kẹt trong hang Tham Luang hôm 2/7. Thời điểm được tìm thấy, đội bóng đã bị mắc kẹt trong hang tối 9 ngày. Rất may, không có bất kỳ thành viên nào của đội bóng bị nguy hiểm đến tính mạng. Sau nỗ lực giải cứu thần kỳ, hôm qua (10/7), toàn bộ những người bị mắc kẹt đã được đưa ra khỏi hang an toàn. 52c75fb14529552f8cbf84670306727d/5b4a14c9/2018_07_11/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/THAILANDCAVEMISSION.mp4

