Ảnh hiếm về những loài động vật bị tuyệt chủng do bàn tay con người

Cóc vàng chỉ sinh sống tại một khu vực nhỏ trong rừng núi phía Bắc Costa Rica và được cho là đã tuyệt chủng từ năm 1989 do biến đổi khí hậu. Rùa khổng lồ đảo Pinta, bị tuyệt chủng do sự khai thác quá mức của con người và bị mất môi trường sống do nạn phá rừng. Chú rùa cuối cùng của loài này đã chết vào ngày 24/6/2012. Tê giác đen Tây Phi đã bị tuyệt diệt do nạn săn trộm. Loài này đã không xuất hiện kể từ năm 2016. Loài ếch kỳ lạ ấp trứng bằng dạ dày đã biến mất khỏi tự nhiên từ năm 1981 do suy giảm giống nòi và mất môi trường sống. Hải cẩu thầy tu Caribe tuyệt chủng từ năm 1952 do nạn săn trộm. Loài vịt hoang Mariana, tuyệt chủng vào năm 1981 do tình trạng săn bắt trộm và mất môi trường sống. Hổ Ba Tư tuyệt chủng vào đẩu những năm 1970 do bị mất môi trường sống và nạn săn bắt trộm. Hổ Javan tuyệt chủng vào giữa những năm 1970. Chim bắt ruồi đảo Guam. Loài chim này bị tuyệt chủng do sự xuất hiện của loài rắn cây nâu tại đảo Guam. Loại rắn này leo cây rất giỏi và có thể leo được tới cả những tổ chim ở tít trên cao. Đến năm 1983, loài chim này hoàn toàn biến mất. Chuột Bramble Cay: Loài chuột nhỏ sinh sống tách biệt tại cù lao Ramble tại cực bắc Autralia, từ 2009 đã không còn bất kỳ ghi nhận nào về chúng. Báo Cuga phương Đông chính thức bị công bố tuyệt chủng vào ngày 22/1/2018 do mất môi trường sống và nạn săn trộm. Chim sẻ Dusky, cá thể được biết đến cuối cùng đã chết vào ngày năm 1987, và phân loài này đã chính thức được tuyên bố tuyệt chủng vào tháng 12/1990. Cá sóc Tepoca (Tepoca pupfish), bị tuyệt chủng vào năm 1981./.

Cóc vàng chỉ sinh sống tại một khu vực nhỏ trong rừng núi phía Bắc Costa Rica và được cho là đã tuyệt chủng từ năm 1989 do biến đổi khí hậu. Rùa khổng lồ đảo Pinta, bị tuyệt chủng do sự khai thác quá mức của con người và bị mất môi trường sống do nạn phá rừng. Chú rùa cuối cùng của loài này đã chết vào ngày 24/6/2012. Tê giác đen Tây Phi đã bị tuyệt diệt do nạn săn trộm. Loài này đã không xuất hiện kể từ năm 2016. Loài ếch kỳ lạ ấp trứng bằng dạ dày đã biến mất khỏi tự nhiên từ năm 1981 do suy giảm giống nòi và mất môi trường sống. Hải cẩu thầy tu Caribe tuyệt chủng từ năm 1952 do nạn săn trộm. Loài vịt hoang Mariana, tuyệt chủng vào năm 1981 do tình trạng săn bắt trộm và mất môi trường sống. Hổ Ba Tư tuyệt chủng vào đẩu những năm 1970 do bị mất môi trường sống và nạn săn bắt trộm. Hổ Javan tuyệt chủng vào giữa những năm 1970. Chim bắt ruồi đảo Guam. Loài chim này bị tuyệt chủng do sự xuất hiện của loài rắn cây nâu tại đảo Guam. Loại rắn này leo cây rất giỏi và có thể leo được tới cả những tổ chim ở tít trên cao. Đến năm 1983, loài chim này hoàn toàn biến mất. Chuột Bramble Cay: Loài chuột nhỏ sinh sống tách biệt tại cù lao Ramble tại cực bắc Autralia, từ 2009 đã không còn bất kỳ ghi nhận nào về chúng. Báo Cuga phương Đông chính thức bị công bố tuyệt chủng vào ngày 22/1/2018 do mất môi trường sống và nạn săn trộm. Chim sẻ Dusky, cá thể được biết đến cuối cùng đã chết vào ngày năm 1987, và phân loài này đã chính thức được tuyên bố tuyệt chủng vào tháng 12/1990. Cá sóc Tepoca (Tepoca pupfish), bị tuyệt chủng vào năm 1981./.