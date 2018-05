Ảnh: Khám phá những chiếc xe chuyên chở lãnh đạo Nga và Liên Xô

Cortege là chiếc limousine chống đạn mới nhất được sản xuất nội địa dành cho Tổng thống Nga. Chiếc limousine chống đạn này được sử dụng ngay trong lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 4 của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/5. Bên cạnh những chiếc limousine, Tổng thống Nga Vladimir Putin còn có một chiếc Volga cổ đời 1956. Tổng thống Mỹ George W. Bush từng lái thử chiếc xe này trong chuyến thăm tới Nga năm 2005. ZIL-111 là mẫu limousine nội địa mà nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev từng sử dụng. Tuy nhiên, ông Khrushchev lại thích những mẫu xe hiện đại của Mỹ hơn những chiếc xe bọc thép sản xuất nội địa. Ảnh: Wikipedia Mẫu limousine ZIL-114 được sử dụng dưới thời nhà lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev, dù ông được cho là đặc biệt thích những mẫu xe do nước ngoài sản xuất. Ảnh: Wikipedia ZIL-40147 là mẫu limousine được sử dụng lâu nhất, từ giữa những năm 1980 đến đầu những năm 2000. Ảnh: Wikipedia ZIL-41052 là mẫu xe chống đạn dành cho các nhà lãnh đạo Liên Xô và Nga từ cuối những năm 1980 đến đầu những năm 2000. Ảnh: chiếc xe chống đạn ZIL-41052 được Tổng thống Dmitry Medvedev sử dụng ở Bern năm 2009: Wikipedia ZIS-115 là phiên bản limousine dành cho nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin, ra mắt năm 1945. Ảnh mẫu ZIS-115 tại một khu trưng bày: Wikipedia Khi lên nắm quyền lần đầu tiên, ông Vladimir Putin chủ yếu sử dụng chiếc Mercedes 600 Pullman do Đức sản xuất. Loại xe này cũng được sử dụng dưới thời Tổng thống Dmitry Medvedev. Ảnh chiếc Mercedes 600 Pullman trong bảo tàng Mercedes tại Đức: Wikipedia Chiếc Lincoln Continental phiên bản 1973 của nhà lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev do Tổng thống Mỹ Richard Nixon tặng năm 1974. Ảnh: David Camp./.

