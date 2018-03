Ảnh: Khám phá thành tựu vỹ đại của thiên tài vật lý Stephen Hawking

Stephen Hawking thuyết trình về "Nguồn gốc của vũ trụ" tại hội thảo Heysel ở Brussel, Bỉ, ngày 20/5/2007. Stephen Hawking ngồi trên sân khấu trong buổi công bố sáng kiến Breakthrough Starshot cùng với nhà đâu tư Yuri Milner tại New York ngày 12/4/2016. Stephen Hawking phát biểu tại một sự kiện truyền thông nhằm khởi động sáng kiến khoa học toàn cầu tại Hiệp hội Hoàng gia ở London, Anh, ngày 20/7/2015. Stephen Hawking diện kiến Nữ hoàng Anh Nữ hoàng Anh Elizabeth tại Cung điện St James ở London ngày 29/5/2014. Chủ tịch Tập đoàn Microsoft Bill Gates cùng với Phó Hiệu trưởng trường Đại học Alec Broers, gặp Giáo sư Stephen Hawking trong chuyến thăm Đại học Cambridge ngày 7/10/1997. Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela gặp Stephen Hawking tại văn phòng Quỹ Mandela ở Johannesburg ngày 15/5/2008. Tổng thống Mỹ Barack Obama trao Huân chương Tự do cho Stephen Hawking trong một buổi lễ tại Nhà Trắng. Đây là huy chương dân sự cao quý nhất tại Mỹ, ngày 12/8/2009. Stephen Hawking (trái) và nhà vật lý John Ellis chụp ảnh kỷ niệm sau khi Hawking hoàn thành bài thuyết trình về hình thành Vũ trụ tại Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu (CERN) ở Meyrin gần Geneva, Thụy Sỹ ngày 9/9/2009. Stephen Hawking quan sát màn hình máy tính trên xe lăn khi ông tham dự một sự kiện phát động giải thưởng khoa học mới được gọi là Huân chương Stephen Hawking tại London, Anh vào ngày 16/12/2015. Giám đốc điều hành của ZERO-G Peter Diamandis (áo đỏ) và nhà khoa học Stephen Hawking sau chuyến bay tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Florida, Mỹ ngày 26/4/2007. Stephen Hawking thuyết trình về "Trí tưởng tượng và Thay đổi: thiên niên kỷ tiếp theo" cùng với phát biểu của phi hành gia David Wolf được phát sóng trực trên tàu vũ trụ Mir tại Nhà Trắng ở Washington, ngày 6/3/1998. Stephen Hawking chụo ảnh trước khi thuyết trình về thuyết hình thành Vũ trụ tại Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu (CERN) ở Meyrin gần Geneva ngày 9/9/2009. Nhạc sĩ và nhà vật lý thiên văn người Anh Brian May cầm huy chương Stephen Hawking khi tham dự một sự kiện khoa học, tại London vào ngày 16/12/2015. Stephen Hawking trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông sau cuộc gặp với Tổng thống Chile Michelle Bachelet tại Dinh Tổng thống ở Santiago, Chile ngày 17/1/2008. Hawking sinh ngày 8/1/1942, tại Oxford, Anh, đúng 300 năm sau ngày mất của Galileo. Ông từng theo học tại Đại học Oxford, ngành vật lý và tốt nghiệp loại xuất sắc. Những công trình của Hawking trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ khám phá về nguồn gốc vũ trụ, thăm dò tiềm năng của việc du hành thời gian cho tới bí ẩn đằng sau hố đen. Ông cũng dành nhiều thời gian nghiên cứu các công trình toán học ủng hộ cho lý thuyết Vụ nổ lớn về nguồn gốc vũ trụ. Stephen Hawking là Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ học của Đại học Cambridge. Trong suốt 30 năm trước đó, ông đã giữ cương vị Giáo sư Lucasian - chức danh dành cho giáo sư toán học tại trường này. Giáo sư Hawking thử nghiệm cảm giác không trọng lực trên một chiếc máy bay, tháng 4/2007. Khi được hỏi, ông cho biết rằng: "Tôi muốn cho mọi người thấy rằng những hạn chế về thể xác cũng không khiến chúng ta đui chột về tinh thần và niềm tin". Giáo sư Hawking qua đời ngày 14/3/2018, để lại một di sản đồ sộ về khoa học. Tờ Người bảo vệ của Anh đưa tin" Ngôi sao sáng nhất bầu trời đã tắt". Tuy nhiên, những thành tựu khoa học của ông cũng như những cảm hứng từ cuộc đời ông chắc chắn sẽ còn tồn tại mãi mãi./.

Stephen Hawking thuyết trình về "Nguồn gốc của vũ trụ" tại hội thảo Heysel ở Brussel, Bỉ, ngày 20/5/2007. Stephen Hawking ngồi trên sân khấu trong buổi công bố sáng kiến Breakthrough Starshot cùng với nhà đâu tư Yuri Milner tại New York ngày 12/4/2016. Stephen Hawking phát biểu tại một sự kiện truyền thông nhằm khởi động sáng kiến khoa học toàn cầu tại Hiệp hội Hoàng gia ở London, Anh, ngày 20/7/2015. Stephen Hawking diện kiến Nữ hoàng Anh Nữ hoàng Anh Elizabeth tại Cung điện St James ở London ngày 29/5/2014. Chủ tịch Tập đoàn Microsoft Bill Gates cùng với Phó Hiệu trưởng trường Đại học Alec Broers, gặp Giáo sư Stephen Hawking trong chuyến thăm Đại học Cambridge ngày 7/10/1997. Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela gặp Stephen Hawking tại văn phòng Quỹ Mandela ở Johannesburg ngày 15/5/2008. Tổng thống Mỹ Barack Obama trao Huân chương Tự do cho Stephen Hawking trong một buổi lễ tại Nhà Trắng. Đây là huy chương dân sự cao quý nhất tại Mỹ, ngày 12/8/2009. Stephen Hawking (trái) và nhà vật lý John Ellis chụp ảnh kỷ niệm sau khi Hawking hoàn thành bài thuyết trình về hình thành Vũ trụ tại Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu (CERN) ở Meyrin gần Geneva, Thụy Sỹ ngày 9/9/2009. Stephen Hawking quan sát màn hình máy tính trên xe lăn khi ông tham dự một sự kiện phát động giải thưởng khoa học mới được gọi là Huân chương Stephen Hawking tại London, Anh vào ngày 16/12/2015. Giám đốc điều hành của ZERO-G Peter Diamandis (áo đỏ) và nhà khoa học Stephen Hawking sau chuyến bay tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Florida, Mỹ ngày 26/4/2007. Stephen Hawking thuyết trình về "Trí tưởng tượng và Thay đổi: thiên niên kỷ tiếp theo" cùng với phát biểu của phi hành gia David Wolf được phát sóng trực trên tàu vũ trụ Mir tại Nhà Trắng ở Washington, ngày 6/3/1998 . Stephen Hawking chụo ảnh trước khi thuyết trình về thuyết hình thành Vũ trụ tại Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu (CERN) ở Meyrin gần Geneva ngày 9/9/2009. Nhạc sĩ và nhà vật lý thiên văn người Anh Brian May cầm huy chương Stephen Hawking khi tham dự một sự kiện khoa học, tại London vào ngày 16/12/2015. Stephen Hawking trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông sau cuộc gặp với Tổng thống Chile Michelle Bachelet tại Dinh Tổng thống ở Santiago, Chile ngày 17/1/2008. Hawking sinh ngày 8/1/1942, tại Oxford, Anh, đúng 300 năm sau ngày mất của Galileo. Ông từng theo học tại Đại học Oxford, ngành vật lý và tốt nghiệp loại xuất sắc.

Những công trình của Hawking trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ khám phá về nguồn gốc vũ trụ, thăm dò tiềm năng của việc du hành thời gian cho tới bí ẩn đằng sau hố đen. Ông cũng dành nhiều thời gian nghiên cứu các công trình toán học ủng hộ cho lý thuyết Vụ nổ lớn về nguồn gốc vũ trụ. Stephen Hawking là Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ học của Đại học Cambridge. Trong suốt 30 năm trước đó, ông đã giữ cương vị Giáo sư Lucasian - chức danh dành cho giáo sư toán học tại trường này. Giáo sư Hawking thử nghiệm cảm giác không trọng lực trên một chiếc máy bay, tháng 4/2007. Khi được hỏi, ông cho biết rằng: "Tôi muốn cho mọi người thấy rằng những hạn chế về thể xác cũng không khiến chúng ta đui chột về tinh thần và niềm tin". Giáo sư Hawking qua đời ngày 14/3/2018, để lại một di sản đồ sộ về khoa học. Tờ Người bảo vệ của Anh đưa tin" Ngôi sao sáng nhất bầu trời đã tắt". Tuy nhiên, những thành tựu khoa học của ông cũng như những cảm hứng từ cuộc đời ông chắc chắn sẽ còn tồn tại mãi mãi./.