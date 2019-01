Ảnh: Lễ nhậm chức nhiều tranh cãi của Tổng thống Venezuela Maduro

Tổng thống Venezuela Maduro nhậm chức trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với vô vàn thách thức cả về chính trị, kinh tế và xã hội. Ông Maduro tiếp tục nhiệm kỳ Tổng thống Venezuela lần thứ 2 giai đoạn 2019-2025. Trong lời tuyên thệ nhậm chức trước Tòa án Công lý Tối cao (TSJ) và các khách mời quốc tế, Tổng thống Maduro cam kết sẽ tiếp tục công hiến hết mình phục vụ tổ quốc. Ông Maduro cũng cam kết bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, đem lại sự phát triển kinh tế và thịnh vượng xã hội cho nhân dân, cũng như tiếp tục con đường xây dựng Chủ nghĩa Xã hội thế kỷ 21. Tổng thống Maduro cho rằng Venezuela là trung tâm của cuộc chiến toàn cầu do các nước Bắc Mỹ và đồng minh của họ phát động. Ảnh các em nhỏ vẫy cờ Venezuela trong lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Maduro. Ông Maduro nói: “Họ đang cố gắng biến một lễ nhậm chức bình thường thành một cuộc chiến tranh thế giới”. Trước đó, Tổng thống Maduro đã tái đắc cử với tỷ lệ 67,84% phiếu bầu ủng hộ trong cuộc bầu cử hồi tháng 5/2018. Theo TSJ, chiến thắng của ông Maduro trong cuộc bầu cử với sự tham gia của đông đảo cử tri cả nước là một minh chứng về tính dân chủ và sự chín muồi chính trị của một tiến trình bầu cử tự do và chủ quyền. Trước lễ tuyên thệ, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino khẳng định quân đội Venezuela sẽ trung thành tuyệt đối với nhà lãnh đạo này. Ảnh người ủng hộ ông Maduro. Mặc dù vậy, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và một loạt các nước Mỹ Latin đang tìm mọi cách gây sức ép đối với chính phủ Venezuela, trong đó có việc không công nhận kết quả bầu cử. Mỹ từ chối công nhận tính hợp pháp của Tổng thống Maduro và kêu gọi nhân chính phủ trao quyền cho phe đối lập. Liên minh châu Âu gọi cuộc bầu cử Tổng thống năm ngoái dẫn tới thắng lợi của ông Maduro là "không tự do, không công bằng". Bất chấp sự phản đối, tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Maduro có một số lãnh đạo các nước đồng minh và bạn bè trong khu vực. Trong đó có Tổng thống Bolivia Evo Morales, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega, Tổng thống El Salvador Salvador Sanchez Ceren và Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, cùng đại diện của nhiều nước khác trên thế giới và tổ chức quốc tế. Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega tới dự buổi lễ. Tổng thống El Salvador Salvador Sanchez Ceren tới chia vui với ông Maduro./.

