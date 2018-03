Ảnh: McMaster - Cố vấn mới nhất rời khỏi bộ máy của ông Donald Trump

Trong một trạng thái đăng tải trên twitter ngày 22/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster đã đồng ý từ chức. Ảnh: Ông McMaster phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich ở Đức ngày 27/2/2018. Một quan chức Nhà Trắng cho biết việc ông McMaster từ chức không liên quan tới các sự kiện nào gần đây. Ảnh: Ông McMaster và ông Gary Cohn – cố vấn kinh tế cũng từ chức mới đây, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 23/2/2018. Tuy nhiên từ nhiều tháng qua đã có những đồn đoán về kế hoạch thay thế vai trò cố vấn của ông McMaster, trong đó có nhắc tới những mâu thuẫn cá nhân giữa vị tướng này và tổng thống Donald Trump kéo dài nhiều tháng. Ảnh: Ông McMaster (phải) và Thư ký báo chí nhà trắng Sarah Huckabee (giữa) cùng Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin trong một cuộc họp báo. Một số nguồn tin cho rằng Lâu Năm Góc khi đó cân nhắc một số giải pháp, để Tổng thống Donald Trump có thể điều ông McMaster (phải) - một vị tướng 3 sao ra khỏi vị trí hiện tại và quay trở lại quân đội. Trong một tuyên bố do Nhà Trắng đưa ra, ông McMaster nói rằng, sau 34 năm phục vụ đất nước, ông đã đề nghị được nghỉ hưu vào mùa hè này. Ảnh ông McMaster khi tới Lầu Năm Góc ngày 16/3/2017. “Tôi cám ơn Tổng thống Donald Trump vì cơ hội được phục vụ ông cũng như nước Mỹ với vai trò là cố vấn an ninh quốc gia. Tôi rất mừng về mối quan hệ hữu hảo và sự ủng hộ của các thành viên Hội đồng an ninh quốc gia, những người đã làm việc để mang lại cho Tổng thống những lựa chọn tốt nhất, bảo vệ và thúc đẩy lợi ích an ninh của chúng ta”, ông McMaster cho biết. Trung tướng Lục quân H.R. McMaster, được bổ nhiệm vào vị trí Cố vấn an ninh quốc gia hồi tháng 2/2017, thay thế ông Michael Flynn - Tướng Lục quân về hưu đã bị ông Trump sa thải chỉ sau vỏn vẹn 24 ngày giữ vị trí cố vấn an ninh. Business Insider khi đó đã dự đoán chưa thể chắc chắn về sự thành công của ông McMaster trong vai trò cố vấn an ninh quốc gia, nhưng đánh giá đây là một trong những ứng viên tinh nhuệ nhất mà ông Trump có thể chọn lựa. Ông McMaster, 55 tuổi, sẽ tiếp tục đảm đương công việc hiện tại cho đến tháng 4/2018. Trong một tuyên bố liên quan, ông McMaster cũng đề nghị xin nghỉ hưu ở quân đội Mỹ nơi ông là tướng 3 sao. Giống như ông Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, ông McMaster (giữa) không ngại ngần tranh luận về lập trường với Tổng thống Mỹ. Ông McMaster (kính gọng đen giữa ảnh) cùng Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp với Hội đồng an ninh quốc gia. Ông McMaster cùng Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly (trái). Ông McMaster nhìn chăm chú về phía Tổng thống Donald Trump khi ông đang phát biểu. Nói về người thay thế ông McMaster, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter:“Tôi rất hài lòng tuyên bố rằng, từ ngày 9/4/2018, ông John Bolton (trái) sẽ trở thành Cố vấn an ninh quốc gia mới của tôi". Hình ảnh ông McMaster rời khỏi văn phòng sau khi kết thúc ngày làm việc ở Nhà Trắng hôm 16/3./.

Trong một trạng thái đăng tải trên twitter ngày 22/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster đã đồng ý từ chức. Ảnh: Ông McMaster phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich ở Đức ngày 27/2/2018. Một quan chức Nhà Trắng cho biết việc ông McMaster từ chức không liên quan tới các sự kiện nào gần đây. Ảnh: Ông McMaster và ông Gary Cohn – cố vấn kinh tế cũng từ chức mới đây, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 23/2/2018. Tuy nhiên từ nhiều tháng qua đã có những đồn đoán về kế hoạch thay thế vai trò cố vấn của ông McMaster, trong đó có nhắc tới những mâu thuẫn cá nhân giữa vị tướng này và tổng thống Donald Trump kéo dài nhiều tháng. Ảnh: Ông McMaster (phải) và Thư ký báo chí nhà trắng Sarah Huckabee (giữa) cùng Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin trong một cuộc họp báo. Một số nguồn tin cho rằng Lâu Năm Góc khi đó cân nhắc một số giải pháp, để Tổng thống Donald Trump có thể điều ông McMaster (phải) - một vị tướng 3 sao ra khỏi vị trí hiện tại và quay trở lại quân đội. Trong một tuyên bố do Nhà Trắng đưa ra, ông McMaster nói rằng, sau 34 năm phục vụ đất nước, ông đã đề nghị được nghỉ hưu vào mùa hè này. Ảnh ông McMaster khi tới Lầu Năm Góc ngày 16/3/2017. “Tôi cám ơn Tổng thống Donald Trump vì cơ hội được phục vụ ông cũng như nước Mỹ với vai trò là cố vấn an ninh quốc gia. Tôi rất mừng về mối quan hệ hữu hảo và sự ủng hộ của các thành viên Hội đồng an ninh quốc gia, những người đã làm việc để mang lại cho Tổng thống những lựa chọn tốt nhất, bảo vệ và thúc đẩy lợi ích an ninh của chúng ta”, ông McMaster cho biết. Trung tướng Lục quân H.R. McMaster, được bổ nhiệm vào vị trí Cố vấn an ninh quốc gia hồi tháng 2/2017, thay thế ông Michael Flynn - Tướng Lục quân về hưu đã bị ông Trump sa thải chỉ sau vỏn vẹn 24 ngày giữ vị trí cố vấn an ninh. Business Insider khi đó đã dự đoán chưa thể chắc chắn về sự thành công của ông McMaster trong vai trò cố vấn an ninh quốc gia, nhưng đánh giá đây là một trong những ứng viên tinh nhuệ nhất mà ông Trump có thể chọn lựa. Ông McMaster, 55 tuổi, sẽ tiếp tục đảm đương công việc hiện tại cho đến tháng 4/2018. Trong một tuyên bố liên quan, ông McMaster cũng đề nghị xin nghỉ hưu ở quân đội Mỹ nơi ông là tướng 3 sao.

Giống như ông Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, ông McMaster (giữa) không ngại ngần tranh luận về lập trường với Tổng thống Mỹ. Ông McMaster (kính gọng đen giữa ảnh) cùng Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp với Hội đồng an ninh quốc gia. Ông McMaster cùng Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly (trái). Ông McMaster nhìn chăm chú về phía Tổng thống Donald Trump khi ông đang phát biểu. Nói về người thay thế ông McMaster, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter:“Tôi rất hài lòng tuyên bố rằng, từ ngày 9/4/2018, ông John Bolton (trái) sẽ trở thành Cố vấn an ninh quốc gia mới của tôi". Hình ảnh ông McMaster rời khỏi văn phòng sau khi kết thúc ngày làm việc ở Nhà Trắng hôm 16/3./.