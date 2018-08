Ảnh: Ngỡ ngàng với vẻ bình dị của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Ban đầu, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vẫn “đóng bộ” quen thuộc. Ông Kim Jong Un đội mũ rộng vành và diện bộ quần áo màu ghi sáng. Bất ngờ không lâu sau đó, ông Kim đã cởi chiếc áo mặc bên ngoài, chỉ mặc chiếc áo lót màu trắng. Ông Kim Jong Un chăm chú theo dõi quy trình sản xuất tại nhà máy chế biến cá Kumsanpho. Nụ cười cho thấy sự hài lòng và thoải mái của ông Kim. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đánh giá cao những công việc mà nhà máy làm được. Ông Kim ngắm nhìn một sản phẩm của nhà máy chế biến cá Kumsanpho. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhắc nhở nhà máy cần phải giải quyết các vấn đề liên quan đến công nghệ để cho ra những sản phẩm chất lượng hơn. Ngoài ra, các chuyên gia cũng cần phải nghiên cứu để nâng cao hương vị, làm tăng tính đa dạng của sản phẩm. Theo ông Kim, nhà máy cũng cần thiết lập chiến lược kinh doanh và quản lý phù hợp, tích cực hợp tác với các đơn vị có liên quan. Nhà lãnh đạo Triều Tiên mong muốn nhà máy sẽ đóng góp đáng kể cho việc phát triển hơn nữa, làm phong phú chế độ ăn uống của người dân. Ông Kim cũng không quên nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, tất các các nhân viên đều phải tự nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vệ sinh trong lao động sản xuất. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đánh giá cao sự đa dạng của sản phẩm do nhà máy sản xuất. Không chỉ đa dạng về mặt hàng, nhà máy còn chú trọng đa dạng về mẫu mã, bao bì sản phẩm. Tháp tùng ông Kim trong chuyến thăm nhà máy có Phu nhân Ri Sol Ju (bìa phải). Ngoài ra, đi cùng ông Kim Jong Un còn có các quan chức khác của Triều Tiên. Mọi ý kiến chỉ đạo của ông Kim đều được những quan chức tháp tùng ghi chép cẩn thận. Bà Ri Sol Ju là người cầm áo cho chồng khi ông Kim tham quan nhà máy. Việc nhà lãnh đạo Triều Tiên phải cởi bỏ áo ngoài được cho là do thời tiết Triều Tiên mùa này quá nóng. Nhiệt độ từ đầu này ở Triều Tiên đã lên đến 38 độ C. Nền nhiệt cao như hiện tại được cho là hiếm gặp ở Triều Tiên trong nhiều năm qua. Một câu nói đùa của ông Kim khiến mọi người bật cười. Nụ cười sảng khoái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un./.

