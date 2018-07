Ảnh: Những thợ lặn dũng cảm làm nên kỳ tích giải cứu đội bóng Thái Lan

Chiều tối ngày 8/7, lực lượng cứu hộ Thái Lan và quốc tế đã tiến hành thành công giai đoạn 1 của chiến dịch cứu hộ đối với đội bóng bị mắc kẹt trong “mê cung” của hệ thống hang động Tham Luang, ở Chiang Rai, Thái Lan. Đồ họa: BBC. Hoạt động cứu hộ được đẩy nhanh trong bối cảnh những ngày tới, khu vực này dự báo sẽ có mưa lớn khiến mực nước trong hang dâng cao. Đêm 7/7 đã có mưa lớn trong vùng. Đồ họa: CNN. Trong cuộc giải cứu hôm 8/7, cứ 2 thợ lặn hộ tống một cầu thủ nhí của đội bóng Lợn Hoang lặn qua các đường hầm ngập nước. Đồ họa: BBC. Đồ họa của chính phủ Thái Lan về cách thức cứu hộ. Nguồn: Twitter. Nước ngập bên trong hang ở đoạn đầu. Ảnh: EPA. Vận chuyển bình dưỡng khí bên trong hang. Ảnh: Chính phủ Thái Lan. Hoạt động khoan cứu hộ bên trong hang Tham Luang. Ảnh: Reuters. Hàng ngàn nhân viên cứu hộ, bao gồm cả lính đặc nhiệm SEAL của hải quân Anh và các thợ lặn tinh nhuệ của Anh đã khẩn trương tìm phương án giải cứu an toàn các cầu thủ nhí bị mắc kẹt trong hang. Ảnh: EPA. Lực lượng người nhái tiến sâu vào trong hang, nơi đội bóng Lợn Hoang cùng huấn luyện viên bị mắc kẹt từ ngày 23/6. Ảnh: EPA. Mực nước bắt đầu dâng cao. Ảnh: Daily Mail. Nước thì đục mà hang lại tối. Ảnh: Reuters. Đến đoạn này, thợ lặn bắt đầu phải đeo mặt nạ dưỡng khí. Có 90 thợ lặn tham gia giải cứu đội bóng nhí. Ảnh: Daily Mail. Đồ họa về quá trình thợ lặn đưa 4 cầu thủ nhí đầu tiên từ trong hang sâu ra đến cửa hang, qua các đường hầm ngập nước, bé và ngoằn ngoèo. Ảnh: Daily Mail. Khu vực số 3 có thể lội bộ. Ảnh: Daily Mail. Một đồ họa khác về hệ thống hang động Tham Luang. Cửa hang nằm bên trái. Nguồn: Daily Mail. Các bình oxy được chuẩn bị sẵn ở bên ngoài cửa hang. Lượng oxy trong hang đã giảm xuống đáng kể do nước dâng và do đông người. Ảnh: EPA. Trong chiến dịch cứu hộ này, một thợ lặn Thái Lan tên là Kunan (ảnh) đã anh dũng hy sinh, vào ngày 6/7. Ảnh: Daily Mail. Quan tài mang thi thể của thợ lặn Kunan. Anh từng là lính đặc nhiệm SEAL của hải quân Thái Lan. Ảnh: EPA. Trong số người nhái, có nhiều thợ lặn giàu kinh nghiệm đến từ nhiều nước trên thế giới. Ảnh: Reuters. Thợ lặn Đan Mạch Mikko Paasi nằm trong số các người nhái nước ngoài tham gia giải cứu ở Thái Lan. Ảnh: EPA. a74355b2aa73d0a38ae631d780973eee/5b47a627/2018_07_09/1bk6qYJmfyo/muc_nuoc_trong_hang_Thai_Lan.mp4

