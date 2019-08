Anh, Pháp, Đức kêu gọi Triều Tiên đối thoại với Mỹ

Anh, Pháp và Đức mới đây kêu gọi Triều Tiên có các cuộc đối thoại ý nghĩa với Mỹ. Những nước này cũng nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt quốc tế cần phải được tuân thủ hoàn toàn cho tới khi Bình Nhưỡng dỡ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đứng trên phần lãnh thổ Triều Tiên ở khu phi quân sự (DMZ) ngày 30/6 Ảnh: AFP

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 1/8 đã có cuộc họp kín về việc Triều Tiên phóng thử tên lửa mới đây. Đại sứ các nước Anh, Pháp và Đức cho rằng các biện pháp trừng phạt quốc tế cần tiếp tục được tuân thủ đầy đủ cho tới khi Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của mình. Đại sứ Anh Karen Pierce cũng kêu gọi Hội đồng bảo an thống nhất trong việc duy trì các nghị quyết của mình. Cùng với đại sứ Pháp và Đức, bà Pierce cũng kêu gọi Triều Tiên có các bước cụ thể tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, cũng như có các cuộc đối thoại ý nghĩa với Mỹ.



Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã thống nhất tăng cường trừng phạt Triều Tiên kể từ năm 2006 nhằm ngăn chặn nguồn kinh phí cho chương trình tên lửa của nước này. Các biện pháp trừng phạt bao gồm cấm Triều Tiên xuất khẩu than đá, sắt, chì, hàng dệt may và hải sản và cấm nước này nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu tinh chế.