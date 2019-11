Anh phối hợp điều tra và hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ 39 thi thể

39 thi thể, gồm 31 người đàn ông và 8 phụ nữ, trong chiếc xe container phát hiện tại hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London hôm 23/10 đã được xác nhận là người Việt Nam. Cảnh sát Anh cũng đã thông tin tới gia đình các nạn nhân và đang phối hợp với cơ quan chức năng của Việt Nam để thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân, cũng như hỗ trợ các gia đình nạn nhân đưa người thân về nước trong thời gian sớm nhất.

Cảnh sát Anh hiện đang phối hợp với phía Việt Nam để điều tra và hỗ trợ gia đình của các nạn nhân vụ 39 thi thể trong xe container ở hạt Essex. Ảnh: Reuters

Phó Cảnh sát trưởng Hạt Essex, ông Tim Smith, người phụ trách tổng thể cuộc điều tra hôm qua (7/11) đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân. Ông Tim Smith đồng thời nhấn mạnh, việc xác định danh tính các nạn nhân là một bước quan trọng trong cuộc điều tra, cho phép phía Anh làm việc với cơ quan chức năng Việt Nam để thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân, cũng như hỗ trợ các gia đình nạn nhân đưa người thân về nước trong thời gian sớm nhất.

Theo ông Smith, điều duy nhất mà phía Anh có thể làm lúc này cho gia đình các nạn nhân là xác nhận thông tin người thân của họ trước khi công bố thêm bất kỳ thông tin nào.

Các mẫu ADN để xác định danh tính được 21 gia đình ở Nghệ An và 10 gia đình ở Hà Tĩnh cung cấp. Tuy nhiên, cảnh sát Anh cho biết sẽ không công khai danh tính các nạn nhân vì các lý do nhân đạo, cũng như nhằm đảm bảo an toàn cho công tác điều tra. Chánh thanh tra cảnh sát Martin Pasmore trước đó cũng cho biết, nước này sẽ làm mọi điều có thể để nhận dạng các nhạn nhân cũng như đưa họ về với gia đình trong thời gian sớm nhất.

“Bởi vì các bạn đã đến nước Anh nên chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể, trước hết là nhận dạng sớm nhất để giúp xác định những người thân của các nạn nhân. Điều thứ 2 đó là đưa những nạn nhân này trở về quê hương. Chúng tôi sẽ phải thực hiện từng bước, vì có nhiều vấn đề liên quan như vấn đề ngoại giao. Tuy nhiên chúng tôi xin khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để đưa các nạn nhân về với gia đình trong thời gian sớm nhất”, ông Pasmore nói.

Đến nay, hai người đã bị buộc tội ở Anh do liên quan tới vụ việc. Cảnh sát Anh đã bắt đầu thủ tục dẫn độ Eamonn Harrison, 22 tuổi từ Ireland tới Anh để phục vụ quá trình điều tra và xét xử. Cuối tuần trước, tên này đã xuất hiện tại tòa án tối cao Dublin, với 39 tội danh, trong đó có tội ngộ sát, buôn người và đang bị tạm giam tại đây. Trong khi đó, tài xế chiếc xe container chở 39 nạn nhân là Mo Robinson, 25 tuổi, xuất hiện tại tòa án sơ thẩm Chelmsford vào ngày 28/10 vừa qua, với 39 tội danh, trong đó có tội ngộ sát, cấu kết buôn người, thông đồng trong quá trình vận chuyển người nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền.

Các nhà điều tra cũng hối thúc anh em Ronan Hughes, 40 tuổi và Christopher Hughes, 34 tuổi ra trình diện. Hai đối tượng này đang bị truy nã với các cáo buộc ngộ sát và đưa người nhập cư trái phép. Ronan Hughes chính là người thuê chiếc container vào ngày 15/10 để chở các nạn nhân.

Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát vùng Wiltshire, Tây Nam nước Anh hôm qua (7/11) cho biết đã bắt giữ một tài xế sau khi phát hiện chiếc xe tải tìm cách chở người vượt biên trái phép. Toàn bộ 15 người được giấu trong thùng xe đông lạnh phía sau. Giới chức địa phương chưa công bố quốc tịch của họ./.