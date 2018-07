Ảnh: Sức mạnh tập thể làm nên kỳ tích giải cứu đội bóng nhí Thái Lan

Binh sỹ, nhân viên cứu hộ và nhân viên tình nguyện luôn túc trực 24/24 tại cửa hang Tham Luang. Ảnh: Getty. Người dân từ khu vực Tachileik, Myanmar đến cửa hang, cầu nguyện cho 12 thành viên và huấn luyện viên đội bóng Lợn Rừng được an toàn. Ảnh New York Post. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cảm ơn các chuyên gia quốc tế hỗ trợ tìm kiếm đội bóng thiếu niên. Ảnh: pa/THX Hai thợ lặn hàng đầu thế giới Richard Stanton (trái) và John Volanthen (phải) đến Mae Sai, tỉnh Chiang Rai, miền bắc Thái Lan vào ngày 3/7/2018 để tham gia hoạt động cứu hộ. Ảnh: AP. Cảnh sát Liên bang và Lực lượng Quốc phòng Australia trò chuyện cùng một nhân viên cứu hộ Thái Lan (bên phải) hôm 3/7. Ảnh: AP. Đội ngũ y bác sỹ và cảnh sát được triển khai dày đặc, sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Ảnh: The Guardian. Các nhân viên cứu hộ di chuyển đất đá gần hang Tham Luang, nơi đội bóng nhí Thái Lan bị mắc kẹt. Ảnh: Reuters. Các thành viên của Bộ Tư lệnh của Mỹ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương gặp gỡ các quan chức quân đội Thái Lan tại Chiang Rai để tư vấn và bàn phương án giải cứu đội bóng, ngày 30/6/2018. Ảnh: Defense. Binh sỹ và nhân viên cứu hộ làm việc suốt ngày đêm để giải cứu đội bóng. Ảnh: EPA. Thợ lặn người Anh Richard Stanton là một trong những người đầu tiên tìm thấy các thành viên đội bóng bị mất tích. Ảnh: EPA. Nhân viên cứu hộ được điều động rất đông tới hiện trường. Ai cũng trong tâm thế sẵn sàng. Ảnh: AFP/ Getty. Các binh sỹ cùng nhau khiêng máy bơm nước vào hang Tham Luang. Ảnh: EPA. Lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Thái Lan dàn hàng và tiếp sức đi vào sâu trong hang động. Ảnh: EPA. Lực lượng cứu hộ quốc tế chuẫn bị sẵn sàng cho hành trình giải cứu. Ảnh: AP. Trong khi các thợ lặn lặn sâu vào trong hang thì bên ngoài nhân viên cứu hộ nỗ lực bơm nước ra khỏi hang. Ảnh: EPA. Các thành viên trong đơn vị đặc nhiệm SEAL của Hải quân Thái Lan dòng dây và bình oxy dọc theo các lối đi. Ảnh: EPA. Nhân viên cứu hộ đứng xếp hàng gần cửa hang chờ tiếp vận khi cần thiết. Ảnh: Reuters. Binh sỹ cùng các nhân viên y tế hộ tống đưa nạn nhân lên máy bay. Ảnh: AFP/ Getty. Lực lượng cứu hộ tập kết ở cửa hang, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Ảnh: News24feed. Câu chuyện giải cứu và sự hy sinh của những người cứu hộ đã làm rung động trái tim của người dân Thái Lan. Ảnh: Paris Match. Một tình nguyện viên đang nấu cơm cho đội cứu hộ. Ảnh: Express. Tại một khu trại, tình nguyện viên mát xa giảm căng thẳng cho thân nhân các nạn nhân bị mắc kẹt. Ảnh Reuters. Tình nguyện viên cắt tóc gần hang Tham Luang. Ảnh: ABC. Các tình nguyện viên tham gia nấu nướng. Ảnh: Reuters. Hàng trăm tình nguyện viên tham gia dựng lều bạt tạm cho nhân viên cứu hộ. Ảnh: ABC. Người dân các làng mạc xung quanh mang nhu yếu phẩm đến cho lực lượng cứu hộ. Ảnh: The Guardian. Binh sỹ Thái Lan chuẩn .bị đồ ăn cho các nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên. Ảnh: Getty. Binh sỹ Thái Lan mang vòi bơm nước vào trong hang Ảnh: NBC news. Một đội thợ lặn của SEAL đang thăm dò đường hầm chứa đầy nước trong hang. Ảnh: NBC news. 4 thành viên trong đội đặc nhiệm SEAL của hải quân Thái Lan cùng giơ ngón tay biểu tượng chiến thắng khi thành viên cuối cùng của đội bóng được đưa ra khỏi hang. Ảnh: Thai Navy.

