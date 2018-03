Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, đóng băng quan hệ cấp cao

Vụ việc một cựu điệp viên của Nga bị đầu độc tuần trước tại một thành phố miền Nam nước Anh đang đẩy hai nước Anh và Nga vào một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng nhất trong vài thập kỷ qua. Đại sứ quán Nga tại thủ đô London, Anh. Ảnh:Getty.

Trong thông báo đưa ra trong ngày 14/3 sau cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết nước Anh sẽ trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, đồng thời đóng băng toàn bộ quan hệ song phương cấp cao với Nga.

Đây là hành động trục xuất ngoại giao lớn nhất mà nước Anh thực hiện trong 30 năm qua.

Nguyên nhân chính thức mà chính phủ Anh đưa ra, đó là nước này không thể chấp nhận một cách hành xử bị cho là phi pháp trên lãnh thổ của mình và cho rằng việc chính phủ Nga không đưa ra câu trả lời thoả đáng sau hạn chót đêm ngày 13/3 là biểu hiện của việc khinh thường tính chất nghiêm trọng của vụ việc.

Thủ tướng Anh Theresa May cũng cho biết thêm, 23 nhà ngoại giao Nga này là những mật vụ Nga hoạt động không chính thức ở Anh và cho rằng việc trục xuất này sẽ gỡ bỏ mạng lưới tình báo của Nga tại Anh.

Ngoài việc trục xuất, chính phủ Anh cũng thông báo sẽ xúc tiến việc cho ra đời một đạo luật nhằm đối phó với các quốc gia thù địch. Chính phủ Anh cũng đã chính thức huỷ lời mời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đến thăm Anh trong thời gian tới. Bão tố trong quan hệ Anh- Nga vì vụ đầu độc cựu điệp viên VOV.VN - Phía Anh kiên quyết sẽ có phản ứng mạnh mẽ một khi có đủ bằng chứng cho thấy Nga dính líu tới vụ án.

Liên quan đến Cúp bóng đá thế giới sẽ diễn ra vào mùa Hè này tại Nga, tuy không rút đội tuyển quốc gia Anh khỏi giải nhưng chính phủ Anh tuyên bố sẽ không có bất cứ thành viên Hoàng gia hay quan chức nào của Anh tham dự vào sự kiện, đồng thời đưa ra khuyến cáo công dân Anh thận trọng khi đến Nga trong dịp diễn ra giải đấu.

Ngay sau khi phía Anh đưa ra các thông báo trục xuất nhân viên ngoại giao cùng các biện pháp trừng phạt, Đại sứ quán Nga tại London đã ra thông cáo cho rằng đây là một hành động “không thể chấp nhận” và là một sự khiêu khích.

Từ Moscow, chính quyền Nga cũng cho biết, các hành động trả đũa của Nga sẽ sớm được thực hiện.

Theo nhận định của hầu hết giới phân tích ở Anh và châu Âu, việc chính quyền Anh leo thang căng thẳng với Nga ở mức độ như hiện nay là tương đối bất ngờ.

Và một trong các nguyên nhân có thể là nữ Thủ tướng Anh Theresa May đang có các tính toán đối nội. Hiện tại nước Anh đang trong quá trình đàm phán Brexit rất khó khăn và phức tạp với Liên minh châu Âu mà cách xử lý của bà May bị chỉ trích rất nhiều. Uy tín hiện nay của bà May trên chính trường cũng như trong dư luận Anh là không cao.

Vì vậy, nhiều người cho rằng bà May đang dùng sự cố này với Nga để biến mình thành một chính trị gia mạnh mẽ, là người bảo vệ quyết liệt lợi ích của nước Anh.

Các diễn biến hiện nay cho thấy cuộc khủng hoảng ngoại giao Anh-Nga có thể sẽ diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Ngay trong đêm 14/3, theo yêu cầu của Anh, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp để xem xét vụ việc./. Nga bác bỏ mọi cáo buộc của Anh về vụ cựu điệp viên bị đầu độc VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, việc cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên là một chiến dịch thông tin-chính trị mới dựa trên sự khiêu khích.