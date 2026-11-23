Ngày 20/11, tại Brussels (Bỉ), Anh và Liên minh châu Âu (EU) đạt được thỏa thuận về một loạt lĩnh vực hợp tác, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực cải thiện quan hệ sau khi Anh rời EU (Brexit).

Thỏa thuận đạt được đúng một thập kỷ sau cuộc trưng cầu ý dân năm 2016, khi đa số cử tri Anh lựa chọn rời EU, và gần 6 năm sau khi Brexit chính thức có hiệu lực. Sau nhiều năm quan hệ song phương đối mặt với những bất đồng về thương mại, chính sách nhập cư và hợp tác kinh tế, thỏa thuận lần này được đánh giá là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự chuyển hướng từ những tranh cãi hậu Brexit sang hợp tác thực chất và cùng có lợi.

Thỏa thuận mới giữa EU và Anh là bước khởi đầu cho một mối quan hệ đối tác gắn kết và thực dụng hơn, nhưng chưa phải là tấm vé đưa nước Anh trở lại mái nhà chung châu Âu trong một sớm một chiều. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, cạnh tranh chiến lược gia tăng và châu Âu phải đối mặt với những thách thức an ninh ngày càng lớn, việc London và Brussels xích lại gần nhau không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn có thể tác động đến cấu trúc an ninh và vị thế quốc tế của châu Âu.

Bước tiến trong nỗ lực hàn gắn quan hệ hậu Brexit

Theo phóng viên Anh Tuấn, Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực châu Âu, thỏa thuận vừa đạt được giữa Anh và EU có thể được xem là dấu mốc quan trọng cả về lợi ích thực tế lẫn ý nghĩa chính trị đối với hai bên.

Trước hết, về kinh tế và thương mại, đây là một trong những nỗ lực đáng kể nhất kể từ sau Brexit nhằm tháo gỡ các rào cản kỹ thuật và thủ tục hành chính vốn gây khó khăn cho doanh nghiệp hai bên eo biển Manche trong những năm qua.

Việc đơn giản hóa quy trình kiểm soát biên giới, giảm bớt các yêu cầu hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm và chuỗi cung ứng công nghiệp, được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, giảm chi phí và thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai đối tác.

Đối với nền kinh tế Anh đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm động lực tăng trưởng, việc cải thiện khả năng tiếp cận thị trường EU, đối tác chiếm gần một nửa tổng kim ngạch thương mại của nước này, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Một trong những nội dung đáng chú ý của thỏa thuận là việc liên kết các hệ thống giao dịch phát thải carbon giữa Anh và EU. Cơ chế này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí liên quan đến các biện pháp điều chỉnh carbon tại biên giới, qua đó tháo gỡ thêm những trở ngại thương mại hình thành sau Brexit.

Bên cạnh kinh tế, thỏa thuận cũng mở rộng cơ hội giao lưu, học tập, làm việc và đi lại cho giới trẻ hai bên. Đây được xem là bước tiến mang ý nghĩa xã hội, góp phần thu hẹp khoảng cách hình thành sau Brexit.

Việc thúc đẩy các chương trình trao đổi thanh niên không chỉ tạo điều kiện đáp ứng một phần nhu cầu nhân lực mà còn giúp tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố lòng tin và xây dựng nền tảng lâu dài cho quan hệ Anh - EU.

Ở góc độ chính trị, thỏa thuận cho thấy London và Brussels đang từng bước chuyển từ cách tiếp cận mang tính đối đầu, bất đồng trong giai đoạn hậu Brexit sang ưu tiên hợp tác dựa trên lợi ích chung.

Trong bối cảnh châu Âu đối mặt với nhiều thách thức về an ninh và cạnh tranh chiến lược, cả Anh và EU đều nhận thấy việc duy trì những rào cản và bất đồng kéo dài có thể làm suy giảm năng lực cạnh tranh cũng như khả năng ứng phó với các thách thức chung.

Vì vậy, thỏa thuận lần này không chỉ nhằm khắc phục những bất cập phát sinh sau Brexit mà còn tạo nền tảng để hai bên từng bước định hình quan hệ đối tác thực chất và toàn diện hơn trong tương lai.

Lợi ích chiến lược đối với Anh và EU

Việc Anh và EU tăng cường hợp tác diễn ra trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có nhiều thay đổi, chuỗi cung ứng toàn cầu chịu sức ép và các thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Đối với Anh, lợi ích trước mắt là giảm sức ép kinh tế và tăng cường kết nối với thị trường châu Âu. Sau nhiều năm theo đuổi chiến lược “Nước Anh toàn cầu” nhằm mở rộng quan hệ thương mại ngoài EU, London vẫn gặp khó khăn trong việc bù đắp những tác động kinh tế từ Brexit.

Thực tế này cho thấy sự phát triển kinh tế và an ninh của Anh vẫn có mối liên hệ chặt chẽ với châu Âu.

Thông qua các thỏa thuận về liên kết thị trường carbon, giảm rào cản thương mại đối với nông sản và thiết lập cơ chế đối thoại an ninh kinh tế, doanh nghiệp Anh có thể giảm chi phí giao dịch và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường láng giềng lớn nhất.

Đồng thời, tăng cường hợp tác với EU cũng tạo điều kiện để London tiếp tục khẳng định vai trò trong cấu trúc an ninh châu Âu, đặc biệt với tư cách là một trong những cường quốc quân sự và hạt nhân hàng đầu khu vực.

Về phía EU, việc củng cố quan hệ với Anh có thể bổ sung nguồn lực đáng kể trong các lĩnh vực quốc phòng, tình báo và tài chính.

Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, các nguy cơ an ninh phi truyền thống như tấn công mạng và can thiệp từ bên ngoài gia tăng, cùng những bất định trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, EU ngày càng chú trọng tăng cường năng lực tự chủ chiến lược.

Sự hợp tác với Anh, một trong hai cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu bên cạnh Pháp, có thể giúp EU củng cố năng lực phòng thủ, tăng cường phối hợp bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu và nâng cao hiệu quả thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Về tổng thể, việc cải thiện quan hệ giữa London và Brussels còn có ý nghĩa đối với vị thế quốc tế của châu Âu.

Sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Anh và EU có thể tạo ra sức mạnh tổng hợp về kinh tế, công nghệ và quốc phòng, giúp châu Âu nâng cao vai trò trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt.

Thay vì tiếp tục dành nguồn lực giải quyết những bất đồng nội bộ kéo dài sau Brexit, hai bên có thể tập trung hơn vào các ưu tiên chung như thúc đẩy thương mại xanh, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng và duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Qua đó, Anh và EU không chỉ củng cố quan hệ song phương mà còn góp phần nâng cao khả năng ứng phó và tiếng nói của châu Âu trước những biến động quốc tế.

Triển vọng hợp tác và những rào cản còn tồn tại

Mặc dù thỏa thuận vừa đạt được tại Brussels mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn, triển vọng Anh tái gia nhập EU vẫn là vấn đề phức tạp và khó có thể trở thành hiện thực trong tương lai gần.

Sau hội nghị thượng đỉnh ngày 20/11, Thủ tướng Anh Andy Burnham thừa nhận gói thỏa thuận lần này có thể đã tiến gần tới giới hạn những gì hai bên có thể đạt được trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, dự kiến diễn ra vào năm 2029.

Tuy nhiên, London và Brussels nhất trí tiếp tục các cuộc thảo luận trong thời gian tới nhằm định hình quan hệ dài hạn, tạo điều kiện tăng cường liên kết trong những lĩnh vực then chốt như quốc phòng, năng lượng, biến đổi khí hậu và chuỗi cung ứng công nghiệp.

Theo đánh giá của phóng viên Anh Tuấn, tiến trình này vẫn phải đối mặt với ba rào cản lớn.

Trước hết là những khác biệt về chủ quyền và thể chế. Chính phủ Công đảng tại Anh vẫn duy trì cam kết không quay trở lại thị trường chung, liên minh thuế quan và không khôi phục hoàn toàn quyền tự do đi lại giữa Anh và EU.

Trong khi đó, EU tiếp tục bảo vệ nguyên tắc các quyền lợi kinh tế phải đi kèm nghĩa vụ tương ứng. Điều này đồng nghĩa Anh khó có thể tiếp cận đầy đủ những lợi ích dành cho quốc gia thành viên nếu không chấp nhận các nghĩa vụ tài chính và quy định pháp lý chung của khối.

Ngay cả với các thỏa thuận vừa đạt được, việc triển khai trên thực tế cũng cần thêm thời gian để hoàn tất những thủ tục pháp lý và kỹ thuật. Chẳng hạn, thỏa thuận về thương mại nông sản và thực phẩm dự kiến có hiệu lực từ tháng 3/2028, sau khi hai bên hoàn tất các quy trình cần thiết.

Rào cản thứ hai là sức ép chính trị trong nội bộ nước Anh. Mặc dù các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy xu hướng ủng hộ việc cải thiện quan hệ với EU, những chia rẽ chính trị bắt nguồn từ cuộc trưng cầu ý dân về Brexit vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Thủ tướng Andy Burnham phải cân nhắc thận trọng giữa mục tiêu tăng cường hợp tác với EU và những cam kết về chủ quyền được đưa ra sau Brexit.

Các lực lượng chính trị như đảng Bảo thủ và đảng Cải cách Anh (Reform UK) do ông Nigel Farage lãnh đạo có thể tiếp tục chỉ trích những bước đi mà họ cho là nhượng bộ Brussels hoặc đi ngược lại lựa chọn của cử tri Anh trong cuộc trưng cầu ý dân năm 2016.

Điều này khiến chính phủ Anh gặp không ít khó khăn trong việc thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác sâu rộng hơn, đặc biệt ở những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền tự chủ chính sách và thể chế.

Rào cản thứ ba đến từ những khác biệt trong nội bộ EU. Sau quá trình đàm phán Brexit kéo dài và phức tạp, một số quốc gia thành viên vẫn thận trọng trước khả năng Anh tham gia sâu hơn vào các cơ chế ra quyết định của khối.

Trong đó, Pháp được xem là một trong những nước có lập trường cứng rắn đối với việc cho phép London tham gia quá sâu vào quá trình xây dựng các quy định chung của EU khi không còn là thành viên.

Ngoài ra, vấn đề học phí đại học dành cho sinh viên EU tại Anh vẫn là điểm bất đồng đáng chú ý. Brussels mong muốn sinh viên EU được hưởng mức học phí tương đương sinh viên bản địa, trong khi London còn những tính toán riêng về chính sách giáo dục và tài chính.

Hai bên đã nhất trí tiếp tục đàm phán và đặt mục tiêu giải quyết vấn đề này trong vòng 6 tháng. Những khác biệt về học phí cũng có thể ảnh hưởng đến tiến trình hoàn tất và triển khai một số nội dung của gói hợp tác mới.

Nhìn chung, thỏa thuận đạt được ngày 20/11 đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình cải thiện quan hệ Anh - EU sau Brexit. Tuy nhiên, đây mới là nền tảng cho một giai đoạn hợp tác thực chất và gắn kết hơn, chứ chưa đồng nghĩa với việc Anh đang tiến tới tái gia nhập EU.

Trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng phức tạp, cả London và Brussels đều có động lực thúc đẩy quan hệ nhằm bảo đảm lợi ích kinh tế và an ninh chung. Dù vậy, mức độ hợp tác trong tương lai sẽ phụ thuộc vào khả năng hai bên thu hẹp những khác biệt về thể chế, lợi ích và chính trị nội bộ.

Thỏa thuận mới vì thế có thể mở ra một chương mới trong quan hệ Anh - EU, nhưng để xây dựng mối quan hệ đối tác ổn định và bền vững, hai bên vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết.