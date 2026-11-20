10 năm sau cuộc trưng cầu dân ý rời khỏi khối, cuộc gặp giữa ông Burnham, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tập trung vào các thỏa thuận cụ thể thay vì viễn cảnh tái gia nhập EU vốn còn rất xa vời.

Theo Thủ tướng Anh Andy Burnham, London đang theo đuổi cách tiếp cận xây dựng và tích cực nhằm đạt được những kết quả đôi bên cùng có lợi, trước khi bàn đến quan hệ dài hạn sau hội nghị. Trọng tâm đàm phán lần này là tạo điều kiện cho hàng nghìn thanh niên hai bên bờ eo biển Manche tự do sinh sống tại khu vực của nhau trong ít nhất ba năm, đồng thời giúp sinh viên châu Âu học tập tại Anh với chi phí thấp hơn. Bên cạnh đó, London cũng kỳ vọng đạt được thỏa thuận về phân phối thực phẩm, tham gia thị trường điện châu Âu và hạn ngạch phát thải carbon để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu và khắc phục thiệt hại kinh tế do Brexit gây ra.

Việc xích lại gần EU hiện nhận được sự ủng hộ rộng rãi tại Anh và được kỳ vọng sẽ tạo lợi thế cho đảng của ông Burnham trong cuộc bầu cử năm 2029. Ảnh: Reuters

Dù quá trình đàm phán trước thềm hội nghị diễn ra vô cùng căng thẳng, một thỏa thuận thỏa hiệp dường như đã đạt được giữa Khối 27 vào ngày 19/11 và đang chờ phía Anh phê chuẩn. Phát biểu tại Berlin trước giờ sang Brussels, ông Burnham bày tỏ sự lạc quan khi nhận định đây là cơ hội quan trọng để kéo giảm giá lương thực cho người dân.

Việc xích lại gần EU hiện nhận được sự ủng hộ rộng rãi tại Anh và được kỳ vọng sẽ tạo lợi thế cho đảng của ông Burnham trong cuộc bầu cử năm 2029. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Anh vẫn phải đối mặt với sự phản đối từ phe ủng hộ Brexit trong nước, tiêu biểu là ông Nigel Farage, lãnh đạo đảng Reform UK, người cũng có mặt tại Brussels cùng ngày để tổ chức họp báo riêng. Về phía Brussels, giới ngoại giao nhận định London sẽ chưa vội thực hiện các bước đi mang tính bước ngoặt mà sẽ tiếp tục cải thiện quan hệ từng bước một, trong khi EU luôn sẵn sàng mở cửa cho mối quan hệ chặt chẽ nhất có thể.