Anh và Pháp phối hợp thực hiện các cuộc không kích vào cơ sở của IS tại Syria

Theo Bộ Quốc phòng Anh, chiến dịch được thực hiện vào ngày 3/1, nhắm vào một cơ sở dưới lòng đất tại tỉnh Homs, gần thành phố cổ Palmyra. Tình báo phương Tây xác nhận cơ sở này từng được IS dùng để cất giữ vũ khí và chất nổ, phục vụ cho các hoạt động của nhóm cực đoan trong khu vực.

Giới chức Anh cho biết tất cả các máy bay tham gia chiến dịch đã trở về căn cứ an toàn. Ảnh: 20 Minutes

Các máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh, phối hợp cùng lực lượng không quân Pháp, đã sử dụng bom dẫn đường chính xác Paveway 4 để tấn công các đường hầm dẫn vào mục tiêu. Quân đội Anh cho biết khu vực tiến hành không kích là nơi không có dân cư sinh sống, nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ ảnh hưởng tới thường dân.

Giới chức Anh cho biết mục tiêu đã bị đánh trúng, song việc xác định đầy đủ mức độ thiệt hại vẫn đang được tiến hành. Tất cả các máy bay tham gia chiến dịch đã trở về căn cứ an toàn.

Dù IS đã mất quyền kiểm soát lãnh thổ tại Syria và Iraq từ năm 2019, song các nước phương Tây cảnh báo tổ chức này vẫn duy trì mạng lưới ngầm và các nhóm vũ trang nhỏ, đặc biệt tại những khu vực sa mạc rộng lớn. Cuộc không kích của Anh và Pháp được xem là thông điệp cho thấy liên quân quốc tế vẫn duy trì cảnh giác cao trước nguy cơ IS trỗi dậy trở lại.

Cho đến nay, Chính phủ Syria chưa đưa ra phản ứng chính thức về vụ việc.