Anh và Pháp phối hợp thực hiện các cuộc không kích vào cơ sở của IS tại Syria

Thứ Hai, 05:47, 05/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 4/1, Vương quốc Anh thông báo đã phối hợp với Pháp tiến hành một cuộc không kích nhằm vào cơ sở của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại miền trung Syria. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn nguy cơ IS tái xuất hiện.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, chiến dịch được thực hiện vào ngày 3/1, nhắm vào một cơ sở dưới lòng đất tại tỉnh Homs, gần thành phố cổ Palmyra. Tình báo phương Tây xác nhận cơ sở này từng được IS dùng để cất giữ vũ khí và chất nổ, phục vụ cho các hoạt động của nhóm cực đoan trong khu vực.

anh va phap phoi hop thuc hien cac cuoc khong kich vao co so cua is tai syria hinh anh 1
Giới chức Anh cho biết tất cả các máy bay tham gia chiến dịch đã trở về căn cứ an toàn. Ảnh: 20 Minutes

Các máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh, phối hợp cùng lực lượng không quân Pháp, đã sử dụng bom dẫn đường chính xác Paveway 4 để tấn công các đường hầm dẫn vào mục tiêu. Quân đội Anh cho biết khu vực tiến hành không kích là nơi không có dân cư sinh sống, nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ ảnh hưởng tới thường dân.

Giới chức Anh cho biết mục tiêu đã bị đánh trúng, song việc xác định đầy đủ mức độ thiệt hại vẫn đang được tiến hành. Tất cả các máy bay tham gia chiến dịch đã trở về căn cứ an toàn.

Dù IS đã mất quyền kiểm soát lãnh thổ tại Syria và Iraq từ năm 2019, song các nước phương Tây cảnh báo tổ chức này vẫn duy trì mạng lưới ngầm và các nhóm vũ trang nhỏ, đặc biệt tại những khu vực sa mạc rộng lớn. Cuộc không kích của Anh và Pháp được xem là thông điệp cho thấy liên quân quốc tế vẫn duy trì cảnh giác cao trước nguy cơ IS trỗi dậy trở lại.

Cho đến nay, Chính phủ Syria chưa đưa ra phản ứng chính thức về vụ việc.  

f35df8516fde042cf87b6f3b9ce7d0f6.png

ISIS lên kế hoạch tấn công các nhà thờ ở Syria vào đêm giao thừa

VOV.VN - Chính quyền Syria ngày 1/1 cho biết, kẻ đánh bom tự sát đã giết chết một thành viên lực lượng an ninh ở thành phố Aleppo vào đêm giao thừa thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS), vốn lên kế hoạch tấn công các nhà thờ và những nơi đông người.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Syria ban hành lệnh giới nghiêm sau bạo lực sắc tộc
Syria ban hành lệnh giới nghiêm sau bạo lực sắc tộc

VOV.VN - Chính quyền Syria ngày 30/12 đã ban hành lệnh giới nghiêm qua đêm tại thành phố cảng Latakia, sau khi xảy ra các vụ tấn công vào các khu dân cư chủ yếu là người Alawite một ngày trước đó.

Syria ban hành lệnh giới nghiêm sau bạo lực sắc tộc

Syria ban hành lệnh giới nghiêm sau bạo lực sắc tộc

VOV.VN - Chính quyền Syria ngày 30/12 đã ban hành lệnh giới nghiêm qua đêm tại thành phố cảng Latakia, sau khi xảy ra các vụ tấn công vào các khu dân cư chủ yếu là người Alawite một ngày trước đó.

Đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Syria khiến gần 30 người thương vong
Đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Syria khiến gần 30 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong vụ đánh bom khủng bố tại một nhà thờ Hồi giáo ở miền Trung Syria hồi trưa nay (26/12).

Đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Syria khiến gần 30 người thương vong

Đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Syria khiến gần 30 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong vụ đánh bom khủng bố tại một nhà thờ Hồi giáo ở miền Trung Syria hồi trưa nay (26/12).

Chính phủ Syria và SDF ngừng bắn
Chính phủ Syria và SDF ngừng bắn

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Syria và Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo đã ra lệnh cho quân đội của họ ngừng bắn hôm 22/12, sau các cuộc đụng độ chết người xảy ra giữa hai bên tại Thành phố Aleppo, phía Bắc Syria.

Chính phủ Syria và SDF ngừng bắn

Chính phủ Syria và SDF ngừng bắn

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Syria và Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo đã ra lệnh cho quân đội của họ ngừng bắn hôm 22/12, sau các cuộc đụng độ chết người xảy ra giữa hai bên tại Thành phố Aleppo, phía Bắc Syria.

