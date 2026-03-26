Anh và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận quốc phòng, tăng cường hợp tác không quân

Thứ Năm, 20:11, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 25/3, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết một thỏa thuận quốc phòng trị giá hàng tỷ USD. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai nước đẩy mạnh phối hợp nhằm củng cố năng lực phòng thủ và vai trò trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tại London, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler đã ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng, tập trung vào các lĩnh vực như đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác công nghiệp trong lĩnh vực không quân.

Thỏa thuận mới là một phần trong khuôn khổ hợp tác rộng hơn, gắn với thương vụ mua máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon trị giá khoảng 10 tỷ USD mà hai nước đã đạt được từ năm ngoái. Theo đó, thoả thuận hợp tác bao gồm chương trình đào tạo tại Anh dành cho các phi công và nhân viên kỹ thuật mặt đất của Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh Ankara chuẩn bị đưa vào khai thác lô máy bay phản lực đầu tiên do Anh sản xuất.

anh va tho nhi ky ky thoa thuan quoc phong, tang cuong hop tac khong quan hinh anh 1
Chính phủ Anh cho biết đây là bước đi tiếp theo trong tiến trình Thổ Nhĩ Kỳ tham gia sâu hơn vào chương trình Eurofighter, đồng thời góp phần tăng cường năng lực tác chiến trên không của NATO. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, các tập đoàn quốc phòng lớn của Anh như Leonardo, Rolls-Royce và Martin-Baker… cũng sẽ tham gia cung cấp linh kiện, dịch vụ bảo dưỡng và các hệ thống huấn luyện. Sự tham gia của những doanh nghiệp hàng đầu này sẽ giúp nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả vận hành các khí tài, góp phần củng cố năng lực phòng thủ và hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Anh và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính phủ Anh cho biết, đây là bước đi tiếp theo trong tiến trình Thổ Nhĩ Kỳ tham gia sâu hơn vào chương trình Eurofighter, đồng thời góp phần tăng cường năng lực tác chiến trên không của NATO, đặc biệt tại sườn phía đông của liên minh.

Giới quan sát nhận định, thỏa thuận mới không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn phản ánh sự mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và toàn cầu ngày càng phức tạp.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Tàu chở dầu do một công ty Thổ Nhĩ Kỳ vận hành bị tấn công trên Biển Đen
Tàu chở dầu do một công ty Thổ Nhĩ Kỳ vận hành bị tấn công trên Biển Đen

VOV.VN - Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (26/3) cho biết một tàu chở dầu mang cờ nước ngoài và do một công ty của nước này vận hành, đã bị tấn công trên Biển Đen. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ việc chưa được xác định.

Tàu chở dầu do một công ty Thổ Nhĩ Kỳ vận hành bị tấn công trên Biển Đen

Tàu chở dầu do một công ty Thổ Nhĩ Kỳ vận hành bị tấn công trên Biển Đen

VOV.VN - Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (26/3) cho biết một tàu chở dầu mang cờ nước ngoài và do một công ty của nước này vận hành, đã bị tấn công trên Biển Đen. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ việc chưa được xác định.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo chiến tranh toàn khu vực
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo chiến tranh toàn khu vực

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua tiếp tục đưa ra những lời công kích mạnh mẽ nhằm vào Israel, cáo buộc nước này đang tìm cách lôi kéo toàn khu vực vào một cuộc chiến thảm khốc đẫm máu.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo chiến tranh toàn khu vực

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo chiến tranh toàn khu vực

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua tiếp tục đưa ra những lời công kích mạnh mẽ nhằm vào Israel, cáo buộc nước này đang tìm cách lôi kéo toàn khu vực vào một cuộc chiến thảm khốc đẫm máu.

Xung đột Trung Đông leo thang, Mỹ đưa hệ thống Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ
Xung đột Trung Đông leo thang, Mỹ đưa hệ thống Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một hệ thống phòng không Patriot của Mỹ đã được triển khai tại khu vực Đông Nam nước này trong khuôn khổ các biện pháp tăng cường phòng thủ tên lửa của NATO, giữa bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Xung đột Trung Đông leo thang, Mỹ đưa hệ thống Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ

Xung đột Trung Đông leo thang, Mỹ đưa hệ thống Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một hệ thống phòng không Patriot của Mỹ đã được triển khai tại khu vực Đông Nam nước này trong khuôn khổ các biện pháp tăng cường phòng thủ tên lửa của NATO, giữa bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

