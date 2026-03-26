Anh và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận quốc phòng, tăng cường hợp tác không quân

Tại London, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler đã ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng, tập trung vào các lĩnh vực như đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác công nghiệp trong lĩnh vực không quân.

Thỏa thuận mới là một phần trong khuôn khổ hợp tác rộng hơn, gắn với thương vụ mua máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon trị giá khoảng 10 tỷ USD mà hai nước đã đạt được từ năm ngoái. Theo đó, thoả thuận hợp tác bao gồm chương trình đào tạo tại Anh dành cho các phi công và nhân viên kỹ thuật mặt đất của Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh Ankara chuẩn bị đưa vào khai thác lô máy bay phản lực đầu tiên do Anh sản xuất.

Bên cạnh đó, các tập đoàn quốc phòng lớn của Anh như Leonardo, Rolls-Royce và Martin-Baker… cũng sẽ tham gia cung cấp linh kiện, dịch vụ bảo dưỡng và các hệ thống huấn luyện. Sự tham gia của những doanh nghiệp hàng đầu này sẽ giúp nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả vận hành các khí tài, góp phần củng cố năng lực phòng thủ và hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Anh và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính phủ Anh cho biết, đây là bước đi tiếp theo trong tiến trình Thổ Nhĩ Kỳ tham gia sâu hơn vào chương trình Eurofighter, đồng thời góp phần tăng cường năng lực tác chiến trên không của NATO, đặc biệt tại sườn phía đông của liên minh.

Giới quan sát nhận định, thỏa thuận mới không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn phản ánh sự mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và toàn cầu ngày càng phức tạp.