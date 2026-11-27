Bộ Quốc phòng Anh đã liên lạc với khoảng 100.000 quân nhân dự bị để chuẩn bị cho khả năng huy động họ trong thời chiến, các phương tiện truyền thông Anh đưa tin hôm 26/11. Đây được xem là chiến dịch động viên lực lượng quy mô lớn nhất tại quốc gia này kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Lính Anh. Ảnh: Telegraph.

Các cựu quân nhân được yêu cầu cập nhật thông tin liên lạc, đồng thời cung cấp chi tiết về kỹ năng và công việc hiện tại của họ. Họ cũng được mời tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và các cuộc diễn tập quân sự, bao gồm cuộc tập trận “Steadfast Defender” của NATO, dự kiến ​​diễn ra vào đầu năm 2027.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting phát biểu trên kênh Sky News rằng động thái này là “một biện pháp phòng ngừa hợp lý và cần thiết” trong bối cảnh “môi trường đe dọa gia tăng”, đồng thời viện dẫn “những gì Nga đang thực hiện tại châu Âu”.

Tuy nhiên, khi được hỏi cụ thể về mối đe dọa mà Anh đang đối mặt, ông Streeting chỉ đề cập những gì “mọi người đã có thể thấy trên màn hình tivi”, đồng thời thừa nhận rằng đất nước này hiện không đối mặt với nguy cơ chiến tranh cận kề.

Moscow đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ có ý định tấn công NATO, gọi đó là những tuyên bố “vô lý”, đồng thời cáo buộc các chính phủ phương Tây đang dựng lên các mối đe dọa nhằm đánh lạc hướng cử tri khỏi những vấn đề trong nước.

Moscow cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân sau khi tàu Nga bị tấn công ở Baltic VOV.VN - Quan chức ngoại giao Nga Dmitry Polyansky vừa cảnh báo thế giới gần hơn với một cuộc chiến tranh hạt nhân khi NATO tiến hành hoạt động quân sự gần biên giới Nga và tàu dân sự Nga bị tấn công trên biển Baltic.

Anh đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt leo thang, gánh nặng thuế ngày càng tăng và tăng trưởng kinh tế trì trệ. Vào tháng 8, 55% người trưởng thành tại Anh cho biết chi phí sinh hoạt của họ tiếp tục tăng, trong khi 22% cho biết họ đã phải vay nợ thêm hoặc sử dụng tín dụng để trang trải. Dù vậy, London vẫn lên kế hoạch nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 2,7% GDP trong giai đoạn 2027-2028, với mục tiêu đạt 3% vào năm 2030. Anh cũng đã tán thành cam kết của NATO về việc tăng chi tiêu cho quân sự và an ninh lên mức 5% vào năm 2035.

Kể từ năm 2022, các cam kết của Anh liên quan đến vấn đề Ukraine đã lên tới 46,5 tỷ USD. Tuần trước, London thông báo về một gói viện trợ quân sự trị giá 260 triệu bảng Anh, bao gồm 1.000 UAV tầm xa do Anh sản xuất.