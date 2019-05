Áo lún sâu khủng hoảng chính trị hậu sụp đổ Chính phủ

Phát biểu trước các nhà báo ở thủ đô Vienna chiều 20/5, Thủ tướng Sebastian Kurz tuyên bố sẽ đề xuất Tổng thống sa thải Bộ trưởng Nội vụ Herbert Kickl sau khi ông này từ chối từ chức liên quan tới vụ bê bối tham nhũng của lãnh đạo Đảng Tự do Áo trong liên minh cầm quyền, dẫn tới sự sụp đổ của chính phủ.

Thủ tướng Kurz nhấn mạnh tới sự cần thiết phải làm sáng tỏ và minh bạch vụ bê bối của ông Heinz-Christian Strache, nguyên Phó thủ tướng và Chủ tịch Đảng Tự do cực hữu Áo (FPO). Ông Kurz nói rằng, với tư cách là Bộ trưởng Nội vụ, ông Herbert Kickl có thể sẽ không làm đúng trách nhiệm của mình để điều tra thực chất vụ bê bối của chính lãnh đạo mình.

Ông Herbert Kickl (Ảnh: KT)

Người đứng đầu chính phủ cho biết, ngày 21/5 ông sẽ trình đề xuất sa thải Bộ trưởng Nội vụ Herbert Kickl lên Tổng thống Alexander Van der Bellen, người theo Hiến pháp có quyền sa thải thành viên nội các.

Còn ông Herbert Kickl, một chính trị gia được cho là gây tranh cãi nhất nước Áo và đứng đằng sau nhiều quyết định quan trọng của Đảng tự do Áo, cáo buộc Thủ tướng Kurz đang phát động một chiến dịch giành quyền lực nhân danh Đảng Nhân dân Áo (OVP) mà ông làm chủ tịch. Ông cho biết, đảng của ông không loại trừ khả năng ủng hộ một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Kurz tại Hạ viện.

Ngay sau khi Thủ tướng Kurz tuyên bố đề xuất sa thải Bộ trưởng Herbert Kickl, toàn bộ bộ trưởng thuộc Đảng Tự do Áo trong liên minh cầm quyền đã nộp đơn từ chức. Trong cuộc họp diễn ra trước đó cùng ngày, Đảng Tự do Áo khẳng định tất cả các bộ trưởng của họ trong nội các sẽ từ chức nếu ông Herbert Kickl bị sa thải.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Sức ép đối với thủ tướng Kurz cũng tăng lên khi lãnh đạo Đảng Dân chủ xã hội (SPO) đối lập Pamela Rendi-Wagner cũng đề nghị tất cả các bộ trưởng trong nội các phải từ chức. Nếu kịch bản này xảy ra, nó sẽ gây bất lợi rất lớn tới sự ổn định và điều hành của Chính phủ trong thời gian từ nay tới bầu cử Hạ viện sớm, đặc biệt là cuộc bầu cử vào Nghị viện châu Âu diễn ra trong vài ngày nữa.

Trước đó, Thủ tướng Kurz đã tuyên bố chấm dứt liên minh cầm quyền giữa Đảng Nhân dân Áo của ông và Đảng Tự do Áo, đồng thời kêu gọi bầu cử sớm, sau khi một đoạn video quay lén được báo chí Đức đăng tải hé lộ một cuộc giao dịch giữa Phó Thủ tướng – Chủ tịch Đảng Tự do Áo Heinz-Christian Strache với một đối tác được cho là người Nga để ủng hộ Đảng Tự do Áo trong cuộc bầu cử Hạ viện tháng 10/2017. Sau khi đoạn video clip được đăng tải, ông Strache đã xin từ chức cả trong nội các và đảng của ông.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Tổng thống Van der Bellen cũng gợi ý bầu cử sớm vào tháng 9 tới và thời gian cụ thể sẽ được ấn định sau khi ông gặp các đảng phải trong thời gian tới./.