Áo sắp có nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử

Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen hôm qua (30/05) đã chỉ định nữ Chánh án Tòa án Hiến pháp Brigitte Bierlein làm Thủ tướng tạm quyền thay thế ông Sebastian Kurz, người mới đây không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện.

Chánh án Tòa án Hiến pháp Brigitte Bierlein làm thủ tướng tạm quyền. Ảnh: Getty Images.

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố quyết định, Tổng thống Van der Bellen cho biết ông đã đưa ra lựa chọn trên sau khi ông có cuộc gặp với các đảng trong Hạ viện. Ông mô tả nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nền cộng hòa thứ hai của Áo là một người can đảm, sáng suốt và có năng lực.



Bà Bierlein được tổng thống giao nhiệm vụ tập hợp một chính phủ có sự ủng hộ của Hạ viện và dẫn dắt chính phủ cho tới khi cuộc bầu cử Hạ viện sớm được tổ chức dự kiến vào tháng 9 tới. Bà nói rằng ưu tiên hàng đầu của bà trong chính phủ lâm thời là ổn định tình hình chính trị trong nước và xây dựng lòng tin lẫn nhau giữa các đảng.

Tôi sẽ đệ trình lên Tổng thống danh sách chính phủ bao gồm những nhân vật có chuyên môn và nhạy cảm chính trị để điều hành hoạt động chính phủ một cách có hiệu quả trong vài tháng tới.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Áo rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị trung tuần tháng 5 sau khi một đoạn video phát tán tiết lộ ông Heinz-Christian Strache lãnh đạo Đảng tự do cực hữu (FPO), một đối tác trong liên minh cầm quyền với Đảng Nhân dân Áo (OVP) của ông Kurz, đã gặp gỡ một đối tác làm ăn được cho là người Nga, để thảo luận về vụ đổi hợp đồng làm ăn lấy ủng hộ chính trị tại Áo. Vụ bê bối đó đã dẫn tới sự sụp đổ của liên minh cầm quyền và tổng thống đồng ý sẽ tiến hành bầu cử trước thời hạn.

Cũng vì vụ bê bối đó mà ông Kurz tuyên bố không hợp tác với Đảng Tự do Áo và trở thành mục tiêu của một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do phe đối lập khởi xướng có sự ủng hộ của Đảng tự do Áo.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Dù không còn giữ chức vụ Thủ tướng, nhưng ông Kurz vẫn là Chủ tịch Đảng Nhân dân Áo lớn nhất trong Hạ viện và ông tin ông sẽ sớm quay trở lại nhiệm sở trong cuộc tổng tuyển cử vào mùa thu tới./.