Áo thông qua lệnh cấm sử dụng mạng xã hội với trẻ em dưới 14 tuổi

Thứ Bảy, 06:20, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lệnh cấm sử dụng mạng xã hội sẽ được thực thi ở cấp độ quốc gia từ năm học tới, Chính phủ Áo cũng tiếp tục nỗ lực hỗ trợ các biện pháp tương tự trên khắp Liên minh châu Âu.


Ngày 27/3, Chính phủ Áo đã phê duyệt lệnh cấm sử dụng mạng xã hội trên toàn quốc đối với trẻ em dưới 14 tuổi. Đồng thời đưa ra kế hoạch cải cách chương trình giảng dạy Trung học phổ thông, nhằm tăng cường kiến ​​thức về truyền thông và giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) bắt đầu từ năm học tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo, đại diện phía trường học cho biết, các nền tảng mạng xã hội có tác động tiêu cực đến giới trẻ, qua đó nhấn mạnh sự cần thiết phải áp đặt các hạn chế về độ tuổi sử dụng đối với học sinh. Người này cũng cho biết, lệnh cấm sẽ được thực thi ở cấp độ quốc gia và Áo tiếp tục nỗ lực hỗ trợ các biện pháp tương tự trên khắp Liên minh châu Âu.

Ao thong qua lenh cam su dung mang xa hoi voi tre em duoi 14 tuoi hinh anh 1
Ngày càng nhiều quốc gia cấm sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em - Ảnh minh họa: Getty Images

Việc cải cách chương trình giảng dạy sẽ đưa vào 1 môn học chuyên biệt, về giáo dục truyền thông ở các trường Trung học phổ thông, đồng thời giảm bớt một số giờ học tiếng Latinh và ngoại ngữ thứ hai. Các lớp học tin học cũng sẽ được mở rộng và cập nhật, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), tập trung vào việc hiểu các hệ thống kỹ thuật số và xác định rủi ro cũng như cơ hội trong tương lai.

Thứ trưởng Bộ Kỹ thuật số Alexander Proll cho biết, một đề xuất mới nhằm triển khai các yêu cầu kỹ thuật giới hạn độ tuổi, sẽ được trình bày vào cuối tháng 6, sử dụng các phương pháp có thể xác minh được độ tuổi của người dùng mà không xâm phạm quyền riêng tư.

Chính phủ Áo đã bác bỏ việc ban hành chính sách bắt buộc người dùng mạng xã hội sử dụng tên thật, nhưng cam kết sẽ tăng cường các hoạt động thực thi pháp luật, đối với việc lạm dụng dữ liệu người dùng. Đồng thời thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn giữa các nền tảng mạng xã hội và chính quyền, để giải quyết các vấn nạn trực tuyến.

Biện pháp của Áo phản ánh xu hướng quốc tế ngày càng gia tăng, nhằm hạn chế trẻ vị thành niên tiếp cận các thông tin xấu, độc hại trên các nền tảng mạng xã hội. Một số quốc gia châu Âu khác như Đan Mạch, Đức, Na Uy và Anh cũng đang xem xét các quy định tương tự.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tin liên quan

EU cân nhắc áp dụng giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội trên toàn khối
VOV.VN - Ngày 2/2, Ủy ban châu Âu cho biết, vẫn để ngỏ khả năng áp dụng quy định chung toàn EU về độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội, trong bối cảnh Áo và Pháp đang thúc đẩy các biện pháp hạn chế trẻ em truy cập các nền tảng này.

Hạ viện Pháp thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội
VOV.VN - Hạ viện Pháp vừa thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Đây là bước đi quyết liệt được Tổng thống Emmanuel Macron thúc đẩy nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những tác động tiêu cực do sử dụng thiết bị điện tử quá mức.

Ai Cập xem xét quy định hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội
VOV.VN - Hạ viện Ai Cập hôm qua thông báo cơ quan này dự định sẽ tiến hành các bước đi nghiêm túc về việc thông qua quy định hạn chế sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em.

