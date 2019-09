Áo tổng tuyển cử sớm 4 tháng hậu chính phủ sụp đổ

Hôm 29/9, gần 6,4 triệu cử tri Áo hợp lệ tham gia bầu Hội đồng quốc gia tức Hạ viện, bốn tháng sau vụ bê bối tham nhũng của lãnh đạo Đảng Tự do cực hữu trong liên minh cầm quyền, dẫn tới sự sụp dổ của liên minh và chính phủ.

Đi bỏ phiếu vào lúc 11h15, cựu Thủ tướng Sebastian Kurz có cơ hội lớn quay trở lại nắm quyền (Ảnh: heute.at).

Theo Hội đồng bầu cử quốc gia, tất cả các địa điểm bỏ phiếu đã đồng loạt mở cửa lúc 7h sáng (giờ địa phương – tức 5h sáng giờ GMT) để phục vụ cử tri đi bầu.



An ninh đã được tăng cường ở mức tối đa để đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử. Phần lớn lãnh đạo các đảng đã đi bỏ phiếu vào buổi sáng. Kết quả ban đầu cuộc bầu cử sẽ được công bố ngay sau khi các địa điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 17h (giờ địa phương tức 15h giờ GMT).

Đây là cuộc tổng tuyển cử sớm lần thứ hai diễn ra tại Áo trong vòng hai năm qua. Nó diễn ra sau khi vụ bê bối tham nhũng của lãnh đạo Đảng Tự do cực hữu được phanh phui vào tháng 5 vừa qua, dẫn tới sự sụp đổ của liên minh cầm quyền và chính phủ của Thủ tướng Sebastian Kurz lúc đó. Trong các chiến dịch tranh cử, vấn đề được cử tri quan tâm hàng đầu hiện nay là biến đổi khí hậu, nhập cư, cải cách thuế, lương hưu….

Cuộc bầu cử lần này là cuộc đua của một số đảng phái có khả năng vượt qua ngưỡng 4% phiếu bầu để có ghế trong Hạ viện và tham gia đàm phán thành lập liên minh cầm quyền, trong đó bao gồm Đảng Nhân dân Áo (OVP), Đảng Dân chủ Xã hội (SPO), Đảng Tự do (FPO), Đảng Xanh (Die Grune) hay Đảng Nước Áo mới (Neos). Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy Đảng Nhân dân Áo sẽ giành chiến thắng và chính trị gia 33 tuổi, cựu Thủ tướng Sebastian Kurz, có cơ hội lớn để quay trở lại nắm quyền.

Theo các nhà phân tích, các cuộc đàm phán thành lập chính phủ sẽ kéo dài, có thể tới tháng 12 hoặc muộn hơn, do tính toán của ông Kurz. Trước thềm bầu cử, ông không loại bỏ khả năng tái hợp tác với Đảng Tự do Áo, nhưng với những điều kiện khắt khe hơn. Điều đó có nghĩa là chính phủ lâm thời do cựu thẩm phán Brigitte Bierlein đứng đầu vẫn sẽ điều hành cho đến khi chính phủ mới được thành lập./.