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Áo trục xuất các nhà ngoại giao Nga - Moskva tuyên bố đáp trả

Thứ Bảy, 05:32, 24/10/2026
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VOV.VN - Ngày 23/10, Bộ Ngoại giao Áo thông báo nước này quyết định trục xuất bốn nhà ngoại giao Nga tại Vienna do liên quan đến các hoạt động được cho là không phù hợp với tư cách ngoại giao. Trong khi đó, Moskva khẳng định sẽ có phản ứng đáp trả thích đáng.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Áo, 4 nhà ngoại giao Nga tại Vienna, trong đó một người làm việc tại phái đoàn bên cạnh Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), trong khi ba người còn lại công tác tại Đại sứ quán Nga ở Áo, là “những nhân vật không được hoan nghênh” do liên quan đến các hoạt động được cho là không phù hợp với tư cách ngoại giao.

Bộ này cho biết thêm, quyết định trục xuất được đưa ra dựa trên kết quả điều tra của các cơ quan an ninh nội địa Áo và bốn nhà ngoại giao Nga đã được yêu cầu rời khỏi đất nước.

Ao truc xuat cac nha ngoai giao nga - moskva tuyen bo dap tra hinh anh 1
Hình ảnh một góc Đại sứ quán Nga tại Áo (Ảnh-Theo tvpworld.com)

Trước tuyên bố của Bộ Ngoại giao Áo, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Dmitry Lyubinsky khẳng định Nga chắc chắn sẽ đáp trả những động thái này. Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Áo cho rằng bằng việc đưa ra quyết định này, chính quyền Áo lại có thêm một bước đi không thân thiện nữa đối với Nga, đồng thời nhấn mạnh những hành động như vậy sẽ vấp phải phản ứng thích đáng và không thể đảo ngược.

Động thái mới nhất này nâng tổng số nhà ngoại giao Nga bị Áo trục xuất lên 18 người kể từ năm 2020. Trước đó, vào tháng 5 vừa qua, Bộ Ngoại giao Áo cũng đã tuyên bố ba nhân viên của Đại sứ quán Nga và phái đoàn bên cạnh Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) là “những nhân vật không được hoan nghênh”.

Ngoài Áo, một số nước châu Âu khác cũng có động thái tương tự trong thời gian gần đây. Trước đó, ngày 8/9, Hungary quyết định trục xuất 10 nhân viên Đại sứ quán Nga tại Budapest. Để đáp trả, Nga cũng yêu cầu một nhóm các nhà ngoại giao thuộc Đại sứ quán Hungary tại Moscow, Lãnh sự quán Hungary tại St. Petersburg và Kazan phải rời khỏi Nga trong vòng hai tuần. Ngoài ra, ngày 2/9, Chính phủ Đức đã quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn kể từ ngày 18/9.

Theo giới phân tích, các động thái trục xuất nhà ngoại giao Nga của Áo, Hungary cũng như việc Đức đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn thời gian gần đây phản ánh sự suy giảm lòng tin trong quan hệ giữa một số nước châu Âu và Nga. Những bước đi này có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương với Moskva trong thời gian tới.

Như Hoa/VOV-Praha
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