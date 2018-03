Phát biểu tại đây, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen đề nghị giới trẻ không nên cổ xúy tư tưởng cực hữu và phát xít mới.

Áo tưởng niệm 80 năm ngày bị phát xít Đức xâm lược. Ảnh: DW.

Tổng thống Van der Bellen đã nhắc lại sự kiện ngày 12/3/1938 khi Adolf Hitler ra lệnh cho hơn 200.000 binh lính, sĩ quan và cảnh sát xâm lược Áo, cho rằng người Áo không chỉ là nạn nhân mà còn là những kẻ phạm tội trong suốt thời gian bị Đức xâm chiếm. Ông cảnh báo giới trẻ về hậu quả mà chủ nghĩa dân túy, phát xít mới hay cực hữu sẽ gây ra cho nước Áo, đồng thời nhấn mạnh không có lý do gì để biện minh cho sự thiếu hiểu biết do chính mình gây ra.

Còn Thủ tướng Sebastian Kurz tuyên bố chính phủ sẽ xây một khu tưởng niệm hơn 65.000 người Áo gốc Do Thái đã bị giết hại trong các vụ thảm sát Holocaust do phát xít Đức thực hiện trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Ông mô tả đây là một chương đen tối trong lịch sử nước Áo và người dân không thể nào quên được thảm kịch này.

Nhiều sự kiện được tổ chức nhân dịp này với sự tham gia của các nhân chứng còn sống thời kỳ đó, trong đó có các cuộc tranh luận công khai về trách nhiệm của nước Áo và người dân Áo liên quan tới việc Adolf Hitler nắm quyền tại đây.

Lễ tưởng niệm được tổ chức sau khi Đảng Nhân dân Áo bảo thủ của ông Sebastian Kurz và Đảng Tự do Cực hữu của ông Heinz-Christian Strache thành lập liên minh cầm quyền vào tháng 12/2017. Đảng Tự do cực hữu luôn phủ nhận bất kỳ mối liên quan nào tới chủ nghĩa phát xít, và kể từ khi tham gia liên minh cầm quyền, đảng này tìm cách tránh xa tư tưởng cực đoan cánh hữu, phân biệt chủng tộc và chống người Do thái./.