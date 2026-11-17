Đây là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của tổ chức này, với việc Timor Leste trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN, tái khẳng định cam kết đối với sự đoàn kết, gắn bó và bản sắc chung trong khu vực.

ASEAN công bố biểu tượng và lá cờ cập nhật.

Biểu tượng cập nhật vẫn giữ nguyên các ý nghĩa biểu trưng cốt lõi của thiết kế ban đầu, đại diện cho sự ổn định, hòa bình, thuần khiết và năng động thông qua hình ảnh các bông lúa được bó lại trong một vòng tròn. Việc bổ sung bông lúa thứ 11 phản ánh cột mốc lịch sử khi Timor-Leste trở thành quốc gia thành viên thứ 11, đồng thời vẫn duy trì ý nghĩa lâu dài của biểu tượng về tình hữu nghị, sự đoàn kết và gắn bó giữa các quốc gia thành viên ASEAN.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nhấn mạnh: "11 quốc gia khác biệt về quy mô, lịch sử, văn hóa và hoàn cảnh; nhưng chúng ta đến đây với tư cách bình đẳng, mang theo hy vọng của nhân dân mình cùng trách nhiệm chung là biến những hy vọng đó thành một mục tiêu chung. 11 quốc gia đến từ những vùng đất khác nhau, song chúng ta đã chọn cùng nhau tiến bước về phía trước".

Sự kiện công bố này cũng diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang thúc đẩy triển khai “ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta”, tái khẳng định cam kết chung của 11 quốc gia thành viên trong việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, đổi mới, năng động và lấy người dân làm trung tâm. Biểu tượng và lá cờ cập nhật đóng vai trò là những biểu tượng bền vững cho khát vọng chung và bản sắc tập thể của ASEAN.

Sau Hội nghị Cấp cao, Ban Thư ký ASEAN đã bắt đầu triển khai lộ trình cập nhật toàn diện trên tất cả các nền tảng kỹ thuật số, tại trụ sở chính, trong các văn bản nội bộ và các tài liệu truyền thông trong khu vực.Quá trình chuyển đổi này cũng góp phần thúc đẩy nhận thức sâu rộng hơn về ASEAN, củng cố ý thức gắn kết khu vực và bản sắc chung trong lòng người dân, đặc biệt là khi khối khu vực này đang chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập vào năm 2027.