ASEAN duy trì tương tác mang tính “xây dựng và dựa trên nguyên tắc" với Myanmar



Phát biểu được đưa ra tại phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila chiều nay, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos bày tỏ hy vọng rằng ASEAN có thể thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch hòa bình năm điểm dành cho Myanmar:

Phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49

ASEAN nhất trí tiếp tục các hoạt động tương tác mang tính xây dựng và dựa trên nguyên tắc với Myanmar, đồng thời vẫn kiên định với các nguyên tắc của Đồng thuận năm điểm. Myanmar không chỉ là một mục trong chương trình nghị sự của ASEAN; Myanmar là một thành viên trong đại gia đình ASEAN. Tôi hy vọng phiên họp của chúng ta sẽ mang đến những thảo luận thiết thực, hướng tới tương lai về cách thức thúc đẩy hơn nữa việc thực hiện Đồng thuận năm điểm, giúp các nỗ lực của chúng ta bám sát thực tế tại hiện trường, đồng thời hỗ trợ một tiến trình hòa bình, bao trùm, do chính người dân Myanmar làm chủ và dẫn dắt.

Đề cập vấn đề an ninh năng lượng, Tổng thống Philippines cũng nhấn mạnh, ASEAN cần tăng cường kết nối năng lượng khu vực, đa dạng hóa các nguồn cung, đẩy nhanh phát triển năng lượng tái tạo, đồng thời xây dựng các hệ thống năng lượng đáng tin cậy và có chi phí hợp lý hơn. Tổng thống Marcos cho rằng ASEAN có nhiều sáng kiến khu vực, nhưng câu hỏi đặt ra hiện nay là làm thế nào để chuyển hóa những cam kết này thành khả năng chống chịu thực sự để đối phó với các vấn đề xung đột, năng lượng, biến đổi khí hậu hay các gián đoạn kinh tế. Đây sẽ là nhiệm vụ chung của lãnh đạo các nước ASEAN đưa ra trong các cuộc họp để đưa ASEAN vượt qua thách thức.

Trong cuộc họp báo chiều qua, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Thereza Lazaro cũng cho biết, với tư cách là đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN tại Myanmar, bà đã báo cáo với các Bộ trưởng ngoại giao ASEAN về sứ mệnh nhân đạo thực hiện tại Myanmar, cũng như các hoạt động tiếp xúc khác với các bên liên quan tại Myanmar. Các nội dung thảo luận trong các cuộc tham vấn không chính thức sẽ được trình lên các nhà lãnh đạo ASEAN xem xét.