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ASEAN thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất và hiệu quả ứng phó với thách thức

Thứ Ba, 15:23, 27/10/2026
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VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 20 (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng lần thứ 13 (ADMM-Plus) diễn ra trong hai ngày 28 - 29/10 tại Cebu, Philippines, thảo luận nhiều vấn đề an ninh quan trọng của ASEAN và các đối tác.

 

Phát biểu tại cuộc họp báo được tiến hành trực tiếp và trực tuyến ngày 27/10, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines (DND) Arsenio R. Andolong cho biết, với vai trò Chủ tịch ADMM và ADMM-Plus năm 2026, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto C. Teodoro, Jr. sẽ chủ trì các phiên thảo luận nhằm thúc đẩy đối thoại quốc phòng khu vực, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác đối thoại.

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Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines (DND) Arsenio R. Andolong họp báo trước thềm ADMM tại Cebu.

Trong năm giữ cương vị Chủ tịch ASEAN, Philippines ưu tiên các vấn đề về hòa bình và an ninh khu vực, hợp tác quốc phòng thực chất, cũng như hành động tập thể nhằm giải quyết các thách thức chung. “Trụ cột Hòa bình và An ninh” là một trong 3 ưu tiên chiến lược, bên cạnh “Các hành lang thịnh vượng” và “Trao quyền cho người dân”.

Các văn kiện dự kiến ​​được thông qua tại các hội nghị này bao gồm các Tuyên bố chung, đang trong quá trình hoàn thiện, để đạt được sự đồng thuận từ các bên tham gia.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về các vấn đề an ninh khu vực được quan tâm tại Hội nghị, trong đó có vấn đề Biển Đông, ông Arsenio R. Andolong nói: "Vấn đề Biển Đông gần như luôn là một phần trong các cuộc thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN. Vì vậy, Hội nghị lần này cũng sẽ không có gì khác biệt. Hiện vẫn chưa rõ nội dung cụ thể cũng như kết quả ra sao, nhưng những vấn đề đó chắc chắn sẽ là một phần trong các cuộc thảo luận. Các vấn đề như an ninh hàng hải, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa luôn chiếm vị trí quan trọng trong chương trình nghị sự. Ngoài ra còn có các nội dung như chống khủng bố, hoạt động gìn giữ hòa bình, quân y, rà phá bom mìn và tất nhiên là cả an ninh mạng".

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 20 và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng lần thứ 13 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á. Thông qua vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026, Philippines mong muốn củng cố các quan hệ đối tác khu vực, duy trì đối thoại hiệu quả và thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, góp phần xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, an ninh và ổn định.

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VOV.VN - Trước những biến động mạnh mẽ của thị trường năng lượng toàn cầu do xung đột tại Trung Đông và đà tăng giá nhiên liệu, các nền kinh tế Đông Nam Á đang đồng loạt triển khai các chính sách linh hoạt: từ gánh chi phí trợ cấp, kích hoạt nguồn cung dự phòng cho đến đẩy nhanh chuyển dịch sang năng lượng sạch.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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