English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Australia, Anh, Italy và Canada kêu gọi Israel cho phép hàng hóa nhân đạo vào Gaza

Thứ Hai, 09:54, 16/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 16/11, Ngoại trưởng Australia, Anh, Italy và Canada ra tuyên bố chung kêu gọi Israel cho phép hàng hóa nhân đạo vào Gaza để kịp thời hỗ trợ người dân đối mặt với mùa đông.

 

Trong tuyên bố chung, Ngoại trưởng Australia, Anh, Italy và Canada khẳng định mùa đông đang bắt đầu bao trùm Dải Gaza, trước đó, những trận lũ diễn ra thời gian gần đây đang khiến cho tình hình nhân đạo trở nên vô cùng tồi tệ, tình hình này khiến cho người dân Gaza đang rất cần nơi trú ẩn và viện trợ nhân đạo.

australia, anh, italy va canada keu goi israel cho phep hang hoa nhan dao vao gaza hinh anh 1
Ngoại trưởng Australia Penny Wong (Ảnh: ABC News)

Tuyên bố cho biết, hiện 150.000 chiếc lều cùng các hàng hóa thiết yếu khác đang bị giữ lại tại biên giới và không được phép vào Gaza. Trong bối cảnh này, bốn nước kêu gọi Chính phủ Israel chấm dứt ngay sự chậm trễ, cho phép hàng hóa nhân nhanh chóng đạo tiếp cận Dải Gaza và đảm bảo hàng hóa được vận chuyển thông suốt và không bị cản trở trên khắp Dải Gaza. Các nước này cũng yêu cầu Israel mở tất cả cửa khẩu và cho phép đưa lều trú ẩn vào khu vực này. Tuyên bố khẳng định, các hàng hóa thiết yếu phục vụ cho mục đích nhân đạo và phục hồi cần phải sớm đưa vào Gaza trước khi mùa đông thực sự ập đến khu vực này.

Tuyên bố cũng kêu gọi tất cả các bên phải thực hiện Kế hoạch Toàn diện cho Gaza, tôn trọng lệnh ngừng bắn cũng như các nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để hàng cứu trợ đến được với những người đang thực sự cần giúp đỡ.

cong-dong-quoc-te-keu-goi-israel-do-bo-phong-toa-gaza.jpg

Cộng đồng quốc tế kêu gọi Israel dỡ bỏ phong tỏa Gaza

VOV.VN - Israel phải đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng gia tăng, yêu cầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa và các hạn chế đối với hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza, khi người dân tại đây đối mặt với điều kiện nhân đạo ngày càng xấu đi trong mùa đông khắc nghiệt.

Việt Nga/VOV-Australia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

53 quốc gia kêu gọi Israel mở cửa viện trợ nhân đạo vào Gaza
53 quốc gia kêu gọi Israel mở cửa viện trợ nhân đạo vào Gaza

VOV.VN - Năm mươi ba quốc gia và tổ chức hôm 12/11 đã kêu gọi chính phủ Israel cho phép viện trợ nhân đạo đến được tất cả các khu vực tại Gaza, một cách nhanh chóng và không bị cản trở, thông qua tất cả các cửa khẩu biên giới và đường bộ hiện có.

53 quốc gia kêu gọi Israel mở cửa viện trợ nhân đạo vào Gaza

53 quốc gia kêu gọi Israel mở cửa viện trợ nhân đạo vào Gaza

VOV.VN - Năm mươi ba quốc gia và tổ chức hôm 12/11 đã kêu gọi chính phủ Israel cho phép viện trợ nhân đạo đến được tất cả các khu vực tại Gaza, một cách nhanh chóng và không bị cản trở, thông qua tất cả các cửa khẩu biên giới và đường bộ hiện có.

Hội đồng Hòa bình cho rằng Israel hành động chưa đủ khi lũ lụt tàn phá Gaza
Hội đồng Hòa bình cho rằng Israel hành động chưa đủ khi lũ lụt tàn phá Gaza

VOV.VN - Hội đồng Hòa bình hôm qua (9/11) cho biết, Israel cần hành động ngay lập tức để giúp Gaza đối phó với mùa đông sắp tới, đồng thời cho rằng các biện pháp được thực hiện trước trận lũ lụt chết người vừa qua tại vùng lãnh thổ này là chưa đủ.

Hội đồng Hòa bình cho rằng Israel hành động chưa đủ khi lũ lụt tàn phá Gaza

Hội đồng Hòa bình cho rằng Israel hành động chưa đủ khi lũ lụt tàn phá Gaza

VOV.VN - Hội đồng Hòa bình hôm qua (9/11) cho biết, Israel cần hành động ngay lập tức để giúp Gaza đối phó với mùa đông sắp tới, đồng thời cho rằng các biện pháp được thực hiện trước trận lũ lụt chết người vừa qua tại vùng lãnh thổ này là chưa đủ.

Khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng tại Gaza
Khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng tại Gaza

VOV.VN - Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) mới đây cho biết, tình hình nhân đạo trên khắp Gaza vẫn vô cùng thảm khốc, với gần như toàn bộ dân số sống trong những túp lều và nơi trú ẩn tạm bợ xuống cấp.

Khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng tại Gaza

Khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng tại Gaza

VOV.VN - Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) mới đây cho biết, tình hình nhân đạo trên khắp Gaza vẫn vô cùng thảm khốc, với gần như toàn bộ dân số sống trong những túp lều và nơi trú ẩn tạm bợ xuống cấp.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ