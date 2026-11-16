Australia, Anh, Italy và Canada kêu gọi Israel cho phép hàng hóa nhân đạo vào Gaza

Trong tuyên bố chung, Ngoại trưởng Australia, Anh, Italy và Canada khẳng định mùa đông đang bắt đầu bao trùm Dải Gaza, trước đó, những trận lũ diễn ra thời gian gần đây đang khiến cho tình hình nhân đạo trở nên vô cùng tồi tệ, tình hình này khiến cho người dân Gaza đang rất cần nơi trú ẩn và viện trợ nhân đạo.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong (Ảnh: ABC News)

Tuyên bố cho biết, hiện 150.000 chiếc lều cùng các hàng hóa thiết yếu khác đang bị giữ lại tại biên giới và không được phép vào Gaza. Trong bối cảnh này, bốn nước kêu gọi Chính phủ Israel chấm dứt ngay sự chậm trễ, cho phép hàng hóa nhân nhanh chóng đạo tiếp cận Dải Gaza và đảm bảo hàng hóa được vận chuyển thông suốt và không bị cản trở trên khắp Dải Gaza. Các nước này cũng yêu cầu Israel mở tất cả cửa khẩu và cho phép đưa lều trú ẩn vào khu vực này. Tuyên bố khẳng định, các hàng hóa thiết yếu phục vụ cho mục đích nhân đạo và phục hồi cần phải sớm đưa vào Gaza trước khi mùa đông thực sự ập đến khu vực này.

Tuyên bố cũng kêu gọi tất cả các bên phải thực hiện Kế hoạch Toàn diện cho Gaza, tôn trọng lệnh ngừng bắn cũng như các nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để hàng cứu trợ đến được với những người đang thực sự cần giúp đỡ.