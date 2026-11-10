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Australia ban hành các yêu cầu về an toàn, an ninh đối với các công ty AI

Thứ Ba, 16:33, 10/11/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh việc sử dụng AI ngày càng được mở rộng song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, ngày 10/11, chính phủ Australia ban hành các yêu cầu về an toàn, an ninh mạng đối với các công ty AI nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển một cách an toàn và đảm bảo lợi ích của các bên trong lĩnh vực này.

Ngày 10/11, Thủ tướng Australia Anthony Albanese thông báo về việc chính phủ nước này ban hành các yêu cầu về an toàn, an ninh mạng để buộc các công ty AI tuân thủ nhằm xây dựng khuôn khổ cho sự phát triển AI trong lúc vẫn đảm bảo AI được sử dụng vì lợi ích của người dân Australia.

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Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Nguồn: Alex Ellinghausen

Theo đó, chính phủ Australia đưa ra 6 yêu cầu buộc các công ty phát triển AI phải tuân thủ khi đến hoạt động tại nước này. Thứ nhất là duy trì các biện pháp kiểm soát an ninh trong mọi giai đoạn phát triển và triển khai. Thứ hai là nhận diện và quản lý các rủi ro nghiêm trọng liên quan đến mô hình AI của mình. Thứ ba là các công ty AI phải cho phép thực hiện các đánh giá độc lập đối với các mô hình AI của họ. Thứ tư là kịp thời thông báo cho chính phủ Australia về những sự cố xảy ra. Thứ năm là duy trì và công bố các khuôn khổ về an toàn, an ninh nhằm đảm bảo quản trị tốt, quản lý rủi ro hiệu quả và minh bạch. Thứ sáu là tuân thủ các tiêu chuẩn và quy dịnh được cập nhật theo sự thay đổi của công nghệ.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định, các yêu cầu này sẽ được luật hóa trong Tiêu chuẩn AI mà nước này sẽ ban hành trong thời gian tới: “Australia là quốc gia tiên phong trong lĩnh vực này. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng sẽ tiếp tục nỗ lực để khai thác tối đa những lợi ích tiềm năng từ AI như thúc đẩy năng suất, tăng cường khả năng phục hồi của nền kinh tế và tạo ra những bước tiến mang tính cách mạng trong các lĩnh vực như y tế. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải làm việc này một cách đúng đắn và sự chấp thuận từ xã hội là yếu tố then chốt”.

Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke cho biết, sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ buộc chính phủ Australia phải liên tục cập nhật các quy định nhằm đảm bảo mọi hoạt động diễn ra trong khuôn khổ để giảm thiểu các rủi ro. Trong đó, chính phủ Australia cũng không loại trừ khả năng sẽ thay đổi luật hình sự để có căn cứ buộc tội với những hành vi vi phạm nghiêm trọng.

“Chúng ta cần xem xét việc cập nhật luật hình sự. Không nên để xảy ra tình trạng một cá nhân biện minh rằng họ "không biết máy tính đã được cài đặt sẵn mã độc". Chúng ta cần đảm bảo luật hình sự được cập nhật để phù hợp với cách thức hoạt động của công nghệ mới này”, Australia Tony Burke nói.

Australia cho rằng khả năng đảm bảo an ninh mạng của cơ quan chức năng nước này thuộc loại đứng đầu thế giới nhưng sự ra đời và phát triển của AI khiến cho nước này phải cập nhật các quy định nhằm hạn chế rủi ro. Các yêu cầu về an toàn, an ninh mạng mà chính phủ Australia vừa ban hành là một trong số đó nhằm tạo ra nền tảng để vừa thúc đẩy sự phát triển của AI vừa đảm bảo sự toàn cho người dân nước này.

Việt Nga/VOV-Australia
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