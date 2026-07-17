Australia cảnh báo El Nino có thể mạnh chưa từng có

Cơ quan Khí tượng Australia dự báo, hiện tượng khí hậu cực đoan El Nino năm nay có thể mạnh nhất từ trước cho đến nay khiến cho nhiệt độ toàn cầu có thể tăng cao và khiến năm 2026 hoặc có thể là năm 2027 trở thành năm có nhiệt độ cao nhất.

Hạn hán do El Nino. Ảnh: Philstar.

Theo cơ quan này, sở dĩ hiện tượng El Nino năm nay mạnh chưa từng có là do ảnh hưởng từ nhiệt độ nước biển ở vùng trung tâm và phía đông Thái Bình Dương dẫn đến sự xáo trộn khí quyển nên gây ra các cơn bão dữ dội hơn ở một số khu vực trên thế giới trong khi mang đến thời tiết nóng và khô hạn hơn ở một số khu vực khác.

Theo nhà khí tượng Zhi Weng-Chua của Cơ quan Khí tượng Australia, nhiệt độ trung bình cao nhất ghi nhận trong các đợt El Nino trước đây là cao hơn nhiệt độ bình thường khoảng 2,6 độ C. Tuy vậy, trong đợt El Nino lần này, nhiệt độ trung bình có thể sẽ cao hơn từ 2,2 độ C đến hơn 3 độ C, thậm chí có thể lên tới 3,3 độ C.

Qua quan sát 14 mô hình dự báo, nhà khí hậu Zeke Hausfather tại Berkeley Earth cho biết El Nino năm nay không chỉ có khả năng mạnh nhất mà còn có biên độ lớn chưa từng có khi các mô hình dự báo đều cho thấy El Nino năm nay nằm ngoài phạm vi của bất kỳ điều gì mà mọi người có thể quan sát được. Hiện tại, bản đồ nhiệt độ bề mặt biển ở Thái Bình Dương ghi nhận một dải nước ấm bất thường khổng lồ kéo dài về phía Đông từ bờ biển phía Bắc của khu vực Nam Mỹ.

Với Australia, tác động của hiện tượng El Nino năm nay có thể khiến cho nhiệt độ từ tháng 8 đến tháng 10 cao hơn 20% so với nhiệt độ trung bình. Lượng mưa cũng được dự báo sẽ ít hơn. Khi El Nino kết hợp với hiện tượng Lưỡng cực Ấn Độ Dương có thể sẽ khiến cho tình trạng khô hạn tại Australia trở nên nghiêm trọng hơn như trước khi xảy ra vụ cháy rừng Mùa hè đen vào năm 2019-2020.