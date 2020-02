Australia cảnh báo nguy cơ từ gián điệp nước ngoài “chưa từng có”

Trong báo cáo thường niên về các mối đe dọa an ninh, Tổ chức An ninh và Tình báo Australia hôm 24/2 cảnh báo, nước này đang đối mặt với mối đe dọa gián điệp và can thiệp nước ngoài “chưa từng có”.

Ông Mike Burgess. Ảnh: ABC.

Theo người đứng đầu Tổ chức An ninh và Tình báo Australia Mike Burgess, mức độ đe dọa từ các hoạt động gián điệp và can thiệp nước ngoài cao hơn nhiều so với thời Chiến tranh Lạnh. một số quốc gia đang tìm cách gây ảnh hưởng đến các nhà lập pháp, quan chức chính phủ, nhân vật truyền thông, lãnh đạo doanh nghiệp và học giả.



Tổ chức An ninh và Tình báo là cơ quan an ninh quốc gia của Australia, chịu trách nhiệm bảo vệ đất nước và công dân khỏi gián điệp, phá hoại, hành động can thiệp của nước ngoài, bạo lực có động cơ chính trị, tấn công hệ thống phòng thủ và khủng bố.

Thượng viện Australia hồi tháng 12/2019 vừa qua đã lập ủy ban điều tra xem xét khả năng can thiệp chính trị của nước ngoài thông qua các nền tảng mạng xã hội./.