Australia cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên bị cực đoan hóa gia tăng

Bà Paula Hudson thuộc Cảnh sát Liên bang Australia cho biết, trong 4 năm qua, có 37 trẻ vị thành niên bị buộc tội liên quan đến khủng bố, trong đó 32 trường hợp được ghi nhận chỉ trong 2 năm gần đây. Trước thực trạng này, cảnh sát Australia kêu gọi các bậc phụ huynh, nhà trường và cộng đồng tăng cường phối hợp nhằm sớm phát hiện và hỗ trợ những thanh thiếu niên có biểu hiện cực đoan hoặc có nguy cơ bị cực đoan hóa.

Bà Paula Hudson thuộc Cảnh sát Liên bang Australia. Nguồn: Dion Georgopoulos

Theo bà Paula Hudson, phụ huynh, nhà trường và cộng đồng cần chú ý đến những thay đổi bất thường trong hành vi của thanh thiếu niên có nguy cơ bị cực đoan hóa, như sống khép kín, dành quá nhiều thời gian cho trò chơi điện tử và mạng xã hội, hoặc ngày càng có thái độ thù địch, căm ghét người khác.

Bà Hudson cảnh báo các nền tảng trực tuyến như Roblox, Discord và Telegram có thể tiềm ẩn những nguy cơ đối với trẻ vị thành niên. Trong khi đó, các mạng xã hội phổ biến như TikTok và Instagram cũng có thể trở thành nơi thanh thiếu niên tiếp xúc với những nội dung cực đoan. Bên cạnh đó, những khủng hoảng tâm lý ở tuổi vị thành niên và áp lực cuộc sống do chi phí sinh hoạt gia tăng cũng có thể khiến một bộ phận thanh thiếu niên Australia dễ bị ảnh hưởng bởi các tư tưởng cực đoan trên mạng.

Nếu trước đây, Australia chủ yếu lo ngại những người có tư tưởng cực đoan rời khỏi đất nước để đến các quốc gia có hoạt động của các tổ chức Hồi giáo cực đoan, thì hiện nay, mối lo ngại ngày càng tập trung vào tình trạng thanh thiếu niên bị cực đoan hóa trên mạng và được hướng dẫn thực hiện các hành vi khủng bố ngay trong nước.

Đáng lo ngại, quá trình cực đoan hóa ở một số thanh thiếu niên Australia hiện có thể diễn ra chỉ trong vài tuần, thay vì kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm như trước. Điều này khiến lực lượng cảnh sát gặp nhiều khó khăn hơn trong việc phát hiện sớm và có ít thời gian để triển khai các biện pháp ngăn chặn.

Trước tình hình này, Cảnh sát Liên bang Australia hy vọng Quốc hội nước này sớm thông qua Luật Trách nhiệm số, qua đó tăng cường trách nhiệm của các nền tảng trực tuyến trong việc ngăn chặn nội dung cực đoan và hạn chế nguy cơ trẻ em tiếp xúc với những nội dung này trên mạng xã hội.