Australia chi gần 2 tỉ AUD nâng cấp hệ thống tên lửa chiến lược

Trả lời báo chí sáng 05/01, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Pat Conroy khẳng định, Bộ Quốc phòng Australia đã hoàn tất các thỏa thuận mua 20 hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) của tập đoàn Lockheed Martin, Mỹ, dự kiến bàn giao vào năm 2026; đồng thời ký một thỏa thuận khác để mua Tên lửa tấn công hải quân chiến lược (NSM) do Na Uy sản xuất, dự kiến bắt đầu được trang bị cho các tàu chiến Australia vào năm 2024. Chi phí chính xác của các thoả thuận trên được giữ bí mật vì lý do an ninh, nhưng Bộ Quốc phòng Australia xác nhận con số tổng thể là khoảng 2 tỷ AUD.

Australia dự kiến sẽ triển khai hệ thống tên lửa tiến công chiến lược HIMARS tại các căn cứ phía Bắc. Nguồn: ABC

Theo Bộ trưởng Pat Conroy, thoả thuận mua sắm hệ thống tên lửa HIMARS của Mỹ là một phần của Chương trình hợp tác phát triển tên lửa tấn công chính xác cao giữ Mỹ và Australia trong khuôn khổ AUKUS, cho phép quân đội Australia sở hữu hệ thống tên lửa tấn công chiến lược mặt đất có tầm bắn xa tới hơn 500km.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2022, Bộ Quốc phòng Australia cũng thông tin về chương trình triển khai các hệ thống tên lửa tầm xa dọc bờ biển phía Bắc nhằm củng cố năng lực phòng thủ trong bối cảnh nguy cơ xung đột tại khu vực đang có xu hướng leo thang.

Bên cạnh thoả thuận với Mỹ, Australia cũng sẽ hợp tác với công ty Kongsberg của Na Uy để sản xuất và thay thế các tên lửa chống hạm Harpoon đã cũ trên các tàu khu trục lớp Hobart và tàu khu trục lớp Anzac của Hải quân Hoàng gia Australia từ năm 2024./.