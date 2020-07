Australia cho phép sử dụng Remdesivir để điều trị Covid-19

Trong một thông báo được đưa ra ngày 10/7, Cơ quan quản lý dược phẩm Australia (TGA) cho biết, cơ quan này đã cấp phép sử dụng tạm thời loại thuốc Remdesivir để điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19. Thuốc này hiện chỉ được cung cấp tại các bệnh viện và được dùng để điều trị các bệnh nhân là người lớn và thanh thiếu niên có các triệu chứng Covid-19 nghiêm trọng.



Theo cơ quan y tế Australia, Remdesivir hiện là lựa chọn điều trị hứa hẹn nhất để làm giảm thời gian điều trị tại bệnh viện đối với các bệnh nhân nặng, giải phóng giường bệnh cho những người có nhu cầu và giảm căng thẳng cho hệ thống y tế. Tuy nhiên, Cơ quan quản lý dược phẩm Australia cũng khuyến cáo loại thuốc này không có tác dụng ngăn ngừa nhiễm Covid-19 hoặc có tác dụng đối với những trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ.

Australia cấp phép sử dụng thuốc Remdesivir để điều trị Covid-19. Ảnh FiercePharma

Remdesivir hiện được cấp phép sử dụng tại một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Singapore. Theo một nghiên cứu được thực hiện tại Mỹ, việc sử dụng Remdesivir đã rút ngắn thời gian nằm viện của bệnh nhân Covid-19 tới 4 ngày. Tuy nhiên, loại thuốc này không làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong do Covid-19.

Việc cấp phép sử dụng thuốc Remdesivir được đưa ra khi số ca mắc Covid-19 tại bang Victoria liên tiếp tăng cao trong những ngày gần đây. Tính đến hôm qua, tổng số ca nhiễm tại Victoria đã vượt số ca nhiễm của bang New South Wales, với 3.379 trường hợp. Vùng Lãnh thổ thủ đô cũng đã ghi nhận 5 ca nhiễm mới được cho là có nguồn lây từ những người đến từ Victoria. Trong khi đó, bang New South Wales hôm qua xác nhận có 3 ca nhiễm trong cộng đồng, trong đó có 2 trường hợp mắc sau khi đến 1 quán bar tại Sydney. Tính đến sáng 11/7, Australia có tổng cộng 9.361 ca nhiễm, hơn 7.600 người đã hồi phục và 106 người tử vong do Covid-19./.