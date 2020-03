Australia có 5 ca tử vong do Covid-19, các bang ban bố khẩn cấp

Trong khi đó số ca nhiễm Covid-19 tại nước này đã vượt con số 300 và dự báo sẽ còn tăng nhanh trong 2 tuần sắp tới. Nhiều bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Australia đối mặt với Covid-19. Ảnh: Easy Branches.

Thông tin từ Sở Y tế bang New South Wales cho biết, một phụ nữ 90 tuổi sống tại nhà dưỡng lão Dorothy Henderson Lodge được xác định dương tính với Covid-19 sau khi nạn nhân qua đời hôm thứ 7 vừa qua. Đây là ca tử vong thứ 3 tại nhà dưỡng lão này do Covid-19 và là trường hợp thứ 5 tử vong do dịch bệnh này tại Australia.



Tính đến 10 giờ sáng nay (giờ địa phương), số ca nhiễm Covid-19 tại Australia đã lên đến 314 trường hợp, tăng gần gấp 2 lần so với thời điểm cách đây 2 ngày. Trước tình trạng này, nhiều địa phương tạiAustralia đã bổ sung các biện pháp cứng rắn hơn nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Ngày hôm nay (16/3), chính quyền bang New South Wales tuyên bố, những người không tuân thủ quy định cách ly do nghi nhiễm Covid-19 sẽ bị cưỡng chế, đồng thời đối mặt với án tù 6 tháng và mức phạt lên tới 11.000 đôla Australia (AUD).

Trong sáng nay, các bang Victoria và vùng Lãnh thổ thủ đô đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế sau khi các ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng nhanh. Chính quyền bangVictoria cho biết, tình trạng khẩn cấp về y tế sẽ có hiệu lực trong 4 tuần và lực lượng chức năng sẽ có quyền ban hành quy định hạn chế đi lại, cũng như giam giữ những người không chấp hành để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Các đối tượng vi phạm quy định cách ly y tế có thể bị phạt 20.000 AUD, trong khi mức phạt đối với các tổ chức sẽ lên đến 100.000 AUD.

Tính đến nay đã có 4 bang và vùng lãnh thổ tại Australia ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế nhằm tăng quyền hạn cho các lực lượng chức năng và huy động các nguồn lực để kiểm soát tốt hơn nguy cơ mắc dịch Covid-19 trong cộng đồng./.