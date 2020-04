Australia có thể tiếp tục đóng cửa biên giới trong ba tháng tới

Dịch Covid-19 tại Australia đang giảm mạnh khi trong hai ngày qua, số ca bệnh mới đều dưới 10 trường hợp. Trước tình trạng này, chính quyền Australia đang cân nhắc nới lỏng một số biện pháp kiểm dịch. Tuy nhiên, việc đóng cửa biên giới có thể tiếp tục được nước này giữ nguyên trong thời gian từ 3 đến 4 tháng tới.

Sân bay quốc tế Sydney vắng vẻ từ khi Australia đóng cửa biên giới vào hôm 19/3. Nguồn: Getty

Phát biểu tại cuộc họp với ủy ban điều tra của Thượng viện về việc Australia ứng phó với dịch Covid-19, Giám đốc Y tế Australia Brendan Murphy thông tin, mặc dù trong 3 tuần tới, một số biện pháp kiểm dịch sẽ được tháo gỡ song “trong bối cảnh quốc tế hiện tại sẽ là rủi ro nếu nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới”. Giáo sư Brendan Murphy cho biết ông vừa “đề nghị Nội các liên bang mở rộng tiếp tục duy trì việc không cho phép công dân nước này ra nước ngoài trừ một số trường hợp đặc biệt cũng như chỉ cho phép các công dân Australia quay trở lại đất nước”. Giáo sư Brendan Murphy cũng nhấn mạnh, ông “không dự tính sẽ có bất kỳ thay đổi nào trong vấn đề này trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 tháng tới”. Với tuyên bố của giáo sư Brendan Murphy thì có thể thấy dường như mở cửa biên giới chưa phải là việc làm được Australia ưu tiên nới lỏng trong 3 tuần tới.

Trong một diễn biến liên quan, hôm nay (23/4), Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, nếu nước này nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới thì New Zealand sẽ là quốc gia đầu tiên mà Australia tính đến.

New Zealand vốn là một trong những quốc gia láng giềng, là đối tác quan trọng nhất và cũng có rất nhiều điểm tương đồng với Australia. Bên cạnh đó, nhờ chính sách kiểm dịch thuộc loại chặt chẽ nhất thế giới nên dịch Covid-19 cũng đang được kiểm soát tốt tại New Zealand. Tình thế này đặt ra khả năng về việc Australia có thể sớm nới lỏng các biện pháp kiểm soát đi lại với New Zealand nhằm dần phục hồi quan hệ thương mại và du lịch giữa hai nước. Tuy vậy, trong lúc Australia vẫn đang rất thận trọng thì chưa có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy tình huống này có thể sớm xảy ra trong những ngày tới./.