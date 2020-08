Australia công bố chiến lược an ninh mạng 2020

Chiến lược an ninh mạng 2020 này nhằm tăng cường năng lực của các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và cả cộng đồng trong việc bảo vệ trước các vụ tấn công mạng đang ngày càng tăng về cả số lượng, quy mô và độ tinh vi.

Thời gian gần đây, Australia trở thành nạn nhân của nhiều cuộc tấn công mạng có yếu tố nước ngoài. Ảnh: Kacper Pempel.

Trong chiến lược an ninh mạng 2020 được công bố ngày 6/8, chính phủ Australia cho biết sẽ chi 1,67 tỷ AUD trong 10 năm tới để tạo ra một môi trường mạng an toàn hơn cho tất cả người dân và mọi thành phần tham gia vào không gian mạng. Theo đó, chiến lược đề cập vai trò và trách nhiệm của chính quyền, các doanh nghiệp và cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ không gian mạng.



Cụ thể, chính quyền Australia sẽ làm việc chặt chẽ với các doanh nghiệp, xác định các mối đe dọa, nâng cao cảnh giác trước các hoạt động tội phạm mạng, tăng cường đảm bảo an ninh mạng tại cơ quan chính quyền, tăng cường sử dụng nhận dạng số và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Trong khi đó, các doanh nghiệp cũng sẽ tăng cường đảm bảo sự an toàn cho các dịch vụ trực tuyến, trong đó có cả các dịch vụ thiết yếu, nâng cao năng lực sử dụng mạng một cách an toàn cũng như bổ sung đội ngũ an ninh mạng chuyên nghiệp.

Cộng đồng cũng có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao cảnh giác trước những thông tin chưa chắc chắn; chỉ nên vào các trang web được tin tưởng; tự bảo vệ bản thân bằng việc không chia sẻ các thông tin cá nhân và đặt mật khẩu để đảm bảo sự an toàn....

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, chính phủ Australia sẽ tăng cường cảnh báo về những mối đe dọa đối với an ninh mạng; mở rộng đường dây nóng 24/7 để hỗ trợ người dân và những người già tăng cường an ninh mạng; gia tăng các hỗ trợ cho những đối tượng bị tấn công mạng và ban hành quy tắc Internet vạn vật để giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt.

Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định, chính phủ nước này quyết tâm ngăn chặn các hoạt động tội phạm mạng và sẽ đề xuất các điều luật để tăng cường quyền hạn cho công an, và cơ quan tình báo để nhận diện các hành động tội phạm nghiêm trọng. Chính phủ Australia hy vọng các điều luật này sẽ được Quốc hội thông qua vào cuối năm nay./.