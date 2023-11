Australia cử nhân sự sang Anh học điều khiển tàu ngầm hạt nhân

Thông tin từ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết, ngành công nghiệp quốc phòng nước này đang cử nhân sự sang Anh tìm hiểu tại 3 cơ sở tham gia sản xuất tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân gồm Rolls Royce, BAE Systems và Babcock trong 3 tuần. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình kéo dài 9 tuần nhằm học hỏi từ các chuyên gia tại 3 công ty này trong việc phát triển, vận hành công nghệ tàu ngầm tiên tiến nhất.

Đây là nỗ lực của Australia trong việc phát triển nguồn nhân lực nhằm chế tạo và vận hành an toàn tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có mang theo vũ khí trong lúc đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn hạt nhân và an ninh.

Tàu ngầm lớp Astute chạy bằng năng lượng hạt nhân của Anh. Nguồn: Thomas McDonald

Việc Australia cử nhân sự sang làm việc tại các xưởng đóng tàu và các cơ sở đào tạo của các đối tác trong khuôn khổ AUKUS là việc làm cần thiết để nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động nhằm chuẩn bị cho việc mở rộng lực lượng lao động phục vụ cho việc tiếp nhận và vận hành tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân do Australia phối hợp với Anh và Mỹ chế tạo.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richards Marles cho biết nước này đang làm việc chặt chẽ với Anh và Mỹ để phát triển kỹ năng, kiến thức trong việc chế tạo, vận hành và bảo trì an toàn tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Việc Australia cử các nhân sự sang Anh và Mỹ làm việc và học tập là những cơ hội quý giá để có thể học hỏi từ các đối tác nhằm trang bị những kiến thức cần thiết cho dự án lớn này.