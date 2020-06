Australia đầu tư 1,35 tỷ AUD cho an ninh mạng

Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 30/6 công bố khoản đầu tư lớn chưa từng có mà nước này dành cho việc đảm bảo an ninh mạng. Theo ông, trong vòng một thập kỷ tới, chính phủ nước này sẽ đầu tư 1,35 tỷ AUD cho Cục tín hiệu Australia và Trung tâm An ninh mạng Australia để nâng cao năng lực bảo vệ an ninh mạng và hỗ trợ người dân nước này.

Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: ABC

Khoản đầu tư này sẽ giúp Australia nhận diện thêm nhiều mối đe dọa tới an ninh mạng, ngăn chặn các tội phạm mạng quốc tế, xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ giữa ngành công nghiệp với chính phủ cũng như bảo vệ thêm nhiều người dân và các doanh nghiệp Australia.



Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds khẳng định khoản đầu tư lớn mà chính phủ dành cho an ninh mạng sẽ giúp nâng cao năng lực của Australia đối phó với mối thách thức nghiêm trọng và ngày càng gia tăng.

“Các hoạt động mạng độc hại tấn công Australia và người dân nước này đang gia tăng nhanh chóng với nhiều hình thức và mức độ phức tạp. Vì vậy Chính phủ công bố khoản đầu tư lớn chưa từng có trong lịch sử an ninh quốc gia dành cho an ninh mạng”, bà Reynolds cho biết.

Cụ thể, số tiền mà chính phủ Australia đầu tư cho an ninh mạng sẽ được sử dụng trong 3 lĩnh vực. Thứ nhất là nâng cao năng lực đánh giá và chống lại các hoạt động mạng độc hại. Thứ hai, tăng cường hiểu biết về các hoạt động mạng độc hại và nâng cao năng lực nhận biệt các mối đe dọa tới an ninh mạng. Khoản đầu tư thứ ba mà chính phủ Australia sẽ chi đó là 470 triệu AUD để tuyển mộ thêm 500 chuyên gia an ninh mạng.

Australia quyết định rót thêm tiền cho lĩnh vực an ninh mạng sau khi Thủ tướng Scott Morrison cho biết nhiều cơ quan, tổ chức của nước này trở thành nạn nhân của các vụ tấn công mạng trong thời gian vừa qua. Mặc dù không nêu tên cụ thể song Thủ tướng Scott Morrison khẳng định, chính quyền nước ngoài có liên quan đến một số vụ tấn công nhằm vào nước này./.