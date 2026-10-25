Australia dự báo gần 140.000 việc làm yêu cầu bằng cấp sẽ bị AI thay thế



AI xóa sổ gần 140 nghìn việc làm đòi hỏi bằng cấp

Báo cáo Con đường dẫn đến thành công-Nghề nghiệp và kỹ năng 2026 do Chính phủ Australia vừa công bố cho thấy 13,3 triệu người dân Australia đang sử dụng các công cụ AI trong cuộc sống hàng ngày. Trong đó 70% là những người ở độ tuổi từ 25 đến 49. Thực tế này cho thấy AI đang trở thành nhân tố rất quan trọng ảnh hưởng tới thị trường lao động và đào tạo kỹ năng ở nước này.

Ảnh minh họa: Reuters.

Do AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi nên công nghệ đang dần thay thế nhiều vị trí việc làm. Báo cáo dự báo trong 10 năm tới, 139 nghìn công việc từng yêu cầu bằng cấp sẽ bị AI thay thế. Trong đó phải kể đến các công việc như kế toán và dịch vụ tài chính, các vị trí hành chính và nhân sự cùng với các công việc liên quan đến luật và bảo hiểm. Những sinh viên mới ra trường trong các ngành này sẽ ít có cơ hội công việc hơn do cấp độ đầu tiên của những việc làm này đang được AI dần đảm nhiệm.

Một số ngành nghề ít bị ảnh hưởng bởi AI

Báo cáo cũng dự báo một số ngành nghề ít bị ảnh hưởng bởi AI như quảng cáo, truyền thông; bán hàng và các vị trí điều hành hoặc các công việc trong lĩnh vực y tế, giáo dục và dịch vụ cộng đồng cũng là những ngành nghề có nhiều cơ hội việc làm hơn trong tương lai.

Trong bối cảnh này, báo cáo cũng nêu ra một số kỹ năng AI mà các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm ở các ứng viên đó là sự thành thạo sử dụng các ứng dụng AI, kỹ năng số, kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề hay các kỹ năng về an ninh mạng.

Ngoài những kỹ năng liên quan đến AI, các nhà tuyển dụng tại Australia cũng đang tìm kiếm các kỹ năng khác của người lao động mà không liên quan đến AI đó là giao tiếp, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, sáng tạo và lãnh đạo, đóng góp cá nhân và các kỹ năng xã hội.

Việc AI ứng dụng ngày càng rộng rãi vào mọi mặt đời sống xã hội đang đặt ra những yêu cầu mới với thị trường lao động và việc xác định các thay đổi này sẽ giúp người lao động trang bị các kỹ năng cần thiết để có thể thích ứng với thị trường việc làm và không bị đào thải.