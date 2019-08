Australia đứng thứ 5 thế giới về phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính

Báo cáo này khẳng định, chính phủ Australia cần phải tích cực hơn nữa trong nỗ lực làm giảm lượng khí thải và ứng phó với biến đổi khí hậu.

(Ảnh minh họa của Pro Bono Australia)

Báo cáo của Viện nghiên cứu Australia công bố sáng 19/8 cho biết, Australia đứng thứ 5 thế giới (sau Trung Quốc, Mỹ, Nga và Saudi Arabia) về phát thải khí carbon từ nhiên liệu hóa thạch với mức thải trung bình đạt khoảng 57 tấn CO2 mỗi người một năm, cao gấp 10 lần so với mức trung bình.



Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do Australia là quốc gia xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch nhiều thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Nga và Saudi Arabia. Cụ thể, lượng nhiên liệu hóa thạch mà Nga xuất khẩu chiếm 12% thị phần thế giới, Saudi Arabia là 9% còn Australia chiếm 6,8% thị phần. Trong đó, than đá là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Australia, đưa nước này trở thành nhà xuất khẩu than đá lớn nhất thế giới với 29% thị phần thị trường toàn cầu, tiếp sau đó là Indonesia với 26% và Nga chiếm 14%.

Trước thực tế này, ông Richie Merzian, Giám đốc phụ trách Biến đổi khí hậu và năng lượng thuộc Viện nghiên cứu Australia khẳng định, Australia “nên lưu tâm điều này trong khi xem xét trách nhiệm của quốc gia đối với biến đổi khí hậu”. Giáo sư Gus Nathan, Giám đốc Trung tâm Công nghệ năng lượng thuộc Đại học Adelaide, cho rằng Australia cần phát triển nhiên liệu sạch để xuất khẩu được như là khí hydrogen để thay thế cho việc xuất khẩu than như hiện nay. Tuy nhiên để làm được điều này thì đòi hỏi nhiều công sức và thời gian.

Trước đó, báo cáo của Nhóm chiến lược về hydrogen công bố năm 2018 cho thấy, nếu đầu tư đúng hướng, đến năm 2030, Australia có thể sẽ xuất khẩu lượng hydrogen trị giá 1,7 tỷ đô la Australia và thị trường tiềm năng của mặt hàng này sẽ là các nước trong khu vực như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc./.